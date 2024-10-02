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Под Новосибирском зацвела сирень

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Развлечения «Такие сюрпризы приносит осень»: под Новосибирском зацвела сирень — рассматриваем яркое фото

«Такие сюрпризы приносит осень»: под Новосибирском зацвела сирень — рассматриваем яркое фото

Цветы появились в Линево

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Сирень зацвела в Линево

В октябре в Новосибирской области зацвела сирень. Фотографии необычного явления появились в группе «Искитимской газеты» во «ВКонтакте» — в ней сообщили, что соцветия заметили в поселке Линево.

Судя по снимкам, соцветия имеют фиолетовый цвет. Кадры растения сделали накануне, 1 октября.

— Вот такие сюрпризы нам приносит эта осень, — сообщили в газете.

В сентябре сирень зацвела в Кемеровской области. Как сообщили наши коллеги из NGS42 со ссылкой на профессора КемГУ Николая Скалона, такое поведение для растения является необычным.

— Для чего вообще цветет растение, — чтобы дать семена и, скажем так, продолжить свой род. В наших краях сирень должна расцветать ориентировочно в мае, когда пропадает угроза установления низких температур, — сказал Скалон. — То, что это произошло сейчас, конечно, ошибка, сбой. Получается, сирень решила приготовиться к весне, минуя зиму.

Специалист уточнил, что на цветение могла повлиять «достаточно затяжная теплая осень». В 2022 году в Новосибирске также зацвела сирень. Причиной стала теплая погода.

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