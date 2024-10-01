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Развлечения «На просьбу подлить воду из крана был отказ»: девушка осталась недовольна праздником в новосибирском кафе

«На просьбу подлить воду из крана был отказ»: девушка осталась недовольна праздником в новосибирском кафе

Администратор заведения не согласилась с обвинениями сибирячки

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1 комментарий

Сибирячка заявила, что сотрудники кафе отказывались бесплатно наливать воду из-под крана

Жительница Новосибирска Юлиана осталась недовольна посещением кафе, где отмечала юбилей её мама. Отзыв об этом появился на сайте «Flamp». Ситуацию прокомментировали в самом заведении.

Сибирячка заявила, что речь идёт о кафе «Элена», которое находится на улице Сибиряков-Гвардейцев. По словам женщины, на празднование юбилея её мамы было потрачено 50 тысяч рублей, но сервис не оправдал ожиданий.

— На юбилее выяснилось, что с нами за соседними столами справляют тоже юбилей, и те люди наняли свою тамаду, которая очень громко в микрофон взаимодействовала с тем столиком. В итоге ничего не было слышно, маму поздравляли её гости, а их даже не слышно было, праздник был испорчен, — пишет Юлиана.

Недовольна сибирячка осталась и качеством еды. По её словам, блюда в заведении были «не особо вкусные», а порции — маленькие. Отношение к гостям женщине тоже не понравилась.

— На просьбу подлить воду из крана в чай был отказ и предложение купить воду. Ужас, — возмущается Юлиана.

Корреспондент НГС связался с представителем кафе «Элена». Администратор заведения подтвердила, что в одном зале могут проходить сразу несколько банкетов, но об этом гостей предупреждают.

— Это всегда согласовывается. В тот день у нас было сразу пять банкетов, и все гости были об этом предупреждены, — утверждает представительница кафе.

Что касается отказа в воде из-под крана — администратор утверждает, что такого произойти не могло.

— У нас нет кулера, есть только вода на продажу. Но если гости просили подлить из-под крана, не думаю, что официантки бы отказали. Это была моя смена — все ушли довольными. Не понимаю, почему кто-то сейчас начал писать плохие комментарии, — говорит девушка.

Ранее НГС писал о том, как новосибирца в резиновых сапогах не пустили на «Гастрокорт» — ему сказали, что он не прошёл фейсконтроль.

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Комментарии
1
Директор Завода (Ржака)
7 минут
Запомните: 100 лет вы никому не нужны в этих кафе. Всему персоналу и руководству заведения абсолютно по барабану на ваши юбилеи, дни рождения и пр. посиделки. Они только и жаждут чтоб вы побыстрее свалили по домам.
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