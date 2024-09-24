«Там и сям тридцатиэтажки»: что новосибирцы ответили Сатиру — он раскритиковал архитектуру города

Читатели НГС оставили несколько десятков комментариев под новостью о высказывании комика Источник: Азамат Мусагалиев / «ВКонтакте»











Читатели НГС ответили блогеру из Новосибирска Илье Шабельникову, который раскритиковал родной город за внешний облик. Пародист назвал Новосибирск «неказистым» и согласился с утверждением другого блогера о том, город похож на «свалку домов».

Блогер раскритиковал Новосибирск на шоу «Я себя знаю». Он сказал, что Новосибирск «очень не един в своей архитектуре», но назвал Академгородок красивым и «экологичным».

Читатели оставили несколько десятков комментариев под этой новостью. Мы собрали самые интересные высказывания горожан.

Некоторые пользователи согласились с мнением блогера. Так, читатель НГС под ником «Тахирыч» заявил, что в городе нет плана застройки.

— Буквально позавчера возвращался в Новосибирск самолетом, днем. Самолет заходил со стороны площади Калинина. Первая мысль, глядя на город сверху: никакой логики, никакого плана застройки, полный хаос, — пишет читатель. — Среди малоэтажных домов там и сям тридцатиэтажки, никакой ориентации даже по сторонам света, не говоря о выстроенности линий: как будто кто-то просто бросил кучу разнообразных кубиков: как упали, так и валяются. Так что полностью согласен с автором.

Другая пользовательница согласилась с высказыванием юмориста о «свалке домов» и для сравнения привела другой сибирский город — Барнаул. Она отметила, что на днях была в столице Алтайского края и, по ее мнению, новые дома в Барнауле строят «с учетом стиля и цветовой гаммы старых».

— То есть, если впереди сталинский ампир, то и позади новые многоэтажки в похожем стиле и таком же цвете. Очень классно смотрится, — поделилась мнением читательница НГС.

Еще одна читательница НГС сравнила Новосибирск с Архангельском. Она отметила, что городе «небольшой бюджет», но на улицах нет мусора, а дороги без ям — как в центре, так и отделенных районах.

— Зелени очень много, все старые и новые парки в полном порядке, газоны чёткие с травой и без машин, застройка аккуратная, этажность соответствует тому, что сохранено, — пишет пользовательница. — Построили за восемь лет, что я там не была, очень много. Все новые дома, даже самые «крутые», — без заборов! Так обидно за Новосибирск!

Другая пользовательница отметила пыль и пробки, которые возникают на дорогах Новосибирска.

— Жаль, что ранее не оценила и решила купить здесь жилье… Пробки, пробки на выезде из города, в сторону Мочище не выехать ни вечером в будни, ни в пятницу! Ужасно пыльный, тротуары зимой — сплошь каток! — пишет читательница НГС. — Москва- лучший город! Как сказал классик: «В Москву, ребята поезжайте!». Это там для жизни создают условия.

Некоторые читатели НГС обиделись на критику и негативно отреагировали на слова блогера. В ответ они оскорбительно высказались о личности и псевдониме артиста. Мы не стали приводить их слова в публикации.