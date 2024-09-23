«Получил ее в подарок в новогоднюю ночь»: певец Шура показал свою собаку за 100 тысяч рублей

У певца сейчас две собаки Источник: «В кругу друзей» / «Смотрим»











Новосибирский певец Шура рассказал о собаке породы чихуахуа по кличке Муха, которую он получил в подарок от подруги. Во время шоу «В кругу друзей» (16+) исполнитель поделился, что питомец иногда ездит с ним на выступления.

— Эту красавицу мне подарила моя подруга четыре года назад в новогоднюю ночь. Я уже готовился на концерт ехать, и тут мне привозит ее водитель, и пришлось брать ее с собой на выступление, — поделился певец.

Как заявил Шура, долгое время он тяготел к кошкам, но в последние годы предпочитает держать дома собак. Сейчас у исполнителя две собаки.