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Развлечения Звезды в шоке «Получил ее в подарок в новогоднюю ночь»: певец Шура показал свою собаку за 100 тысяч рублей

«Получил ее в подарок в новогоднюю ночь»: певец Шура показал свою собаку за 100 тысяч рублей

Исполнитель иногда берёт питомца с собой на выступления

690
2 комментария

У певца сейчас две собаки

Новосибирский певец Шура рассказал о собаке породы чихуахуа по кличке Муха, которую он получил в подарок от подруги. Во время шоу «В кругу друзей» (16+) исполнитель поделился, что питомец иногда ездит с ним на выступления.

— Эту красавицу мне подарила моя подруга четыре года назад в новогоднюю ночь. Я уже готовился на концерт ехать, и тут мне привозит ее водитель, и пришлось брать ее с собой на выступление, — поделился певец.

Как заявил Шура, долгое время он тяготел к кошкам, но в последние годы предпочитает держать дома собак. Сейчас у исполнителя две собаки.

Ранее Шура рассказал, какие он получает подарки от поклонников. Исполнитель признался, что недавно получил в подарок ожерелье стоимостью три миллиона рублей.

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Комментарии
2
Гость
17 минут
Хозяин и питомец похожи друг на друга
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