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Развлечения Звезды в шоке Корсет, чулки и платиновый блонд: супермодель Ирина Шейк примерила образ Мадонны на неделе моды в Милане

Корсет, чулки и платиновый блонд: супермодель Ирина Шейк примерила образ Мадонны на неделе моды в Милане

Красотка приняла участие в нескольких показах

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8 комментариев

38-летняя модель приняла участие в показе Dolce & Gabbana

Российская фотомодель Ирина Шейк примерила на себя образ Мадонны на неделе высокой моды в Милане. 38-летняя супермодель приняла участие в показе весенне-летней коллекции Dolce & Gabbana. Кадры рокового образа красотка опубликовала в личных соцсетях.

Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана выбрали 66-летнюю певицу Мадонну в качестве музы для своей коллекции. Поэтому на подиум модели вышли в париках и кружевных нарядах.

Шейк вышла в образе total black — конусный бюстгальтер с ажурным прозрачным корсетом и подтяжками для чулок дополнили безупречно сшитые брюки и пиджак с атласными лацканами.

Чтобы еще лучше соответствовать образу темные волосы модели спрятали под парик. Такую прическу с белыми пышными кудрями Мадонна носила на пике славы в 90-е годы. Из украшений Ирина надела массивные золотые серьги в форме креста с камнями.

В образ модной иконы тех времен перевоплотились также Наоми Кэмпбелл и Виттория Черетти.

Сама исполнительница хита Material Girl не могла пропустить вечер, который был посвящен ей. Мадонна сидела в первом ряду в зрительном зале. Она также сделала ставку на total black, надев платье макси, чулки в сетку, остроносые лодочки. Лицо артистки скрывала длинная ажурная вуаль. Образ дополнили золотая корона и колье с бриллиантами.

Помимо этого, Шейк приняла участие еще в нескольких показах. Она стала моделью на премьере новых коллекций Missoni (в черном костюме с разноцветными вставками) и Attico (в вязаном полупрозрачном топе).

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Ирина Шейк Милан Мода
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Комментарии
9
Barmaleя
1 час
Удивилась, почему это Матерь Божья вдруг стала блондинкой, а тут вот какая Мадонна имеется в виду. Не похожа ни на ту, ни на другую. В связи с упоминанием итальянских модных домов, вспомнила одну пикантную опечатку. которую допустил один гламурный журнал. Про некоего модельера написали. что он "всемирно известный лидер итальянской моды". Но наборщик допустил ошибку в слове "лидер". Всего одну букву перепутал, первую... Опечатка по Фрейду.
Гость
1 час
там надо не образ мадонны а образ вавилонской блудницы - больше соответсвует соверменным женщинам
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