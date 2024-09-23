«Хочется побыть одному»: Влад Кадони расстался с невестой спустя три года отношений

Что стало причиной разрыва, остается неизвестно Источник: domkadoni/Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Новосибирский экстрасенс Влад Кадони расстался со своей возлюбленной Марией после трех лет отношений. Об своем решении эзотерик сообщили в личных соцсетях

— Мы не вместе. Но я в не поиске и даже сказал бы, что наоборот. Хочется побыть одному. И никакой драмы тоже, — заявил сибиряк.

Влад Кадони познакомился с Марией в социальных сетях. Девушка не имеет отношения к шоу-бизнесу и работает в банковской сфере. Телезвезда признавался, что невыносим в быту, поэтому они никогда не жили полноценно вместе, давая друг другу возможность побыть одному.

Тем не менее Влад открыто говорил о желании сыграть с Марией свадьбу. Правда, только после завершения ремонта в доме. Поклонники восхищались красотой девушки и ждали скорых новостей о свадьбе, но отношения закончились разрывом.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.