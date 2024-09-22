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Развлечения Эзотерика и магия Осеннее равноденствие — 2024: советы астролога на этот день

Осеннее равноденствие — 2024: советы астролога на этот день

В этом году оно пройдет 22 сентября

815
1 комментарий

Этот день можно посвятить подведению итогов

22 сентября состоится день осеннего равноденствия. Оно пройдет в 19:43 по новосибирскому времени. После этого дни будут постепенно становиться короче, а ночи — длиннее. В астрологии считается, что у этой даты есть важное энергетическое значение. Подробнее об этом рассказала новосибирский астролог Анастасия Першина.

В день осеннего равноденствия Солнце перейдет в знак Весы. Эта дата символизирует получение результатов от работы за год: физических, эмоциональных и духовных. Время подходит для анализа и рефлексии.

— Задача этого дня: обнаружить, что в нашей жизни перестало нам служить, что уже отжило и от чего следует избавиться. Это время сбора урожая и уборки своего внутреннего пространства для нового посева, — пишет астролог в своем телеграм-канале «Астропсихолог Анастасия».

Также во время осеннего равноденствия рекомендуют взглянуть на себя и свою жизнь объективно, не обесценивая и не отрицая разные стороны личности. День подходит для поиска баланса. А еще осеннее равноденствие — время для духовной работы, встречи со своей теневой стороной и принятия себя.

Ранее новосибирский астролог Марина Шумкина составила гороскоп для всех знаков Зодиака на осень. Читайте, на что стоит обратить внимание в эти три месяца.

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Комментарии
1
Гость
19 минут
Истинно вам говорю: 4 мая 2025 года земля налетит на небесную ось!
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