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Осень К Новосибирску приближается астрономическая осень — когда дни станут еще короче

К Новосибирску приближается астрономическая осень — когда дни станут еще короче

Солнце вот-вот пересечет небесный экватор

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Равноденствие состоится вечером

К Новосибирску приближается астрономическая осень — явление, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня в нашем регионе становится все короче. Об этом НГС сообщила Виктория Дамм, специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ.

В этом году осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 19:43, поделилась специалист.

— Явление уравнивает продолжительность дня и ночи по всей Земле. А после перехода Солнца из северного полушария небесной сферы в южное, ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, а в южном полушарии короче, — объяснила Виктория Дамм.

Продолжительность дня постепенно становится меньше, например, в день осеннего равноденствия она составит 12 часов 10 минут, а уже к концу месяца — 11 часов 35 минут.

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на видео пролет спутников Stralink американского бизнесмена Илона Маска на фоне Луны.

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