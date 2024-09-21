К Новосибирску приближается астрономическая осень — когда дни станут еще короче

Равноденствие состоится вечером Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











К Новосибирску приближается астрономическая осень — явление, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня в нашем регионе становится все короче. Об этом НГС сообщила Виктория Дамм, специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ.

В этом году осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 19:43, поделилась специалист.

— Явление уравнивает продолжительность дня и ночи по всей Земле. А после перехода Солнца из северного полушария небесной сферы в южное, ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, а в южном полушарии короче, — объяснила Виктория Дамм.

Продолжительность дня постепенно становится меньше, например, в день осеннего равноденствия она составит 12 часов 10 минут, а уже к концу месяца — 11 часов 35 минут.