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Развлечения Новосибирский астрофотограф снял пролет спутников Илона Маска на фоне Луны — видео

Новосибирский астрофотограф снял пролет спутников Илона Маска на фоне Луны — видео

Спутник Земли новосибирец снимал со своего балкона

689
13 комментариев

Ролик был снят 28 августа

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на видео пролет спутников Stralink от американского бизнесмена Илона Маска на фоне Луны. Кадры новосибирец опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Новосибирец рассказал, что снимал спутник Земли дома, прямо с балкона 28 августа.

— Настроение было игривое, решил поднять экспозицию, чтобы проявить неосвещённую сторону, и вдруг в кадр ворвался Starlink, — написал Алексей Поляков.

В кадр попали два спутника

На опубликованном видео запечатлены два спутника — один вылетает снизу и летит вверх вправо, второй — вверх и влево.

Спутники Starlink также замечали в небе над Новосибирском в начале июня. В целом спутники замечают в небе над Новосибирской областью не первый год — первые сообщения о них появились ещё в 2021-м. Тогда сибиряк запечатлел движение 50–60 объектов стройным рядом.

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Комментарии
13
Grape Reflection 🍇
9 сентября 2024, 23:25
В свободных странах StarLink разрешён к использованию, а россиянам остаётся только смотреть вверх с раскрытым ртом
Коляныч 2.0
10 сентября 2024, 00:15
В украинском правительстве появилось два новых ведомства - Министерство Повернення Украинцев (МПУК) и Министерство по предоставлению мест на кладбищах.
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