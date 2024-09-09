Новосибирский астрофотограф снял пролет спутников Илона Маска на фоне Луны — видео

Ролик был снят 28 августа Источник: Алексей Поляков/vk.com











Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на видео пролет спутников Stralink от американского бизнесмена Илона Маска на фоне Луны. Кадры новосибирец опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Новосибирец рассказал, что снимал спутник Земли дома, прямо с балкона 28 августа.

— Настроение было игривое, решил поднять экспозицию, чтобы проявить неосвещённую сторону, и вдруг в кадр ворвался Starlink, — написал Алексей Поляков.

В кадр попали два спутника Источник: Алексей Поляков/vk.com

На опубликованном видео запечатлены два спутника — один вылетает снизу и летит вверх вправо, второй — вверх и влево.