Новосибирский астрофотограф снял пролет спутников Илона Маска на фоне Луны — видео

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на видео пролет спутников Stralink от американского бизнесмена Илона Маска на фоне Луны. Кадры новосибирец опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Новосибирец рассказал, что снимал спутник Земли дома, прямо с балкона 28 августа.
— Настроение было игривое, решил поднять экспозицию, чтобы проявить неосвещённую сторону, и вдруг в кадр ворвался Starlink, — написал Алексей Поляков.
На опубликованном видео запечатлены два спутника — один вылетает снизу и летит вверх вправо, второй — вверх и влево.
Спутники Starlink также замечали в небе над Новосибирском в начале июня. В целом спутники замечают в небе над Новосибирской областью не первый год — первые сообщения о них появились ещё в 2021-м. Тогда сибиряк запечатлел движение 50–60 объектов стройным рядом.