«В город невозможно не влюбиться»: звезда «Уральских пельменей» поделилась кадрами с отдыха в Венгрии — видео

После актриса улетела в Бельгию Источник: Ксения Корнева / Telegram











Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева отправилась на отдых в Венгрию. Кадры из путешествия сибирячка публиковала в личных соцсетях.

Судя по фото, Ксения успела прогуляться по улицам Будапешта, прокатиться на колесе обозрения и отведать местную кухню.

— Ну какой же красивый город, невозможно не влюбиться, — написала актриса в Сети.

Источник: Ксения Корнева / Telegram

Также сибирячка рассказала поклонникам, что на Венгрии ее путешествие не окончится. Следующим пунктом назначения стала Бельгия.