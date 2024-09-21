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Развлечения Звезды в шоке «В город невозможно не влюбиться»: звезда «Уральских пельменей» поделилась кадрами с отдыха в Венгрии — видео

«В город невозможно не влюбиться»: звезда «Уральских пельменей» поделилась кадрами с отдыха в Венгрии — видео

Сибирячка прогулялась по улицам Будапешта и отведала местную кухню

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После актриса улетела в Бельгию

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева отправилась на отдых в Венгрию. Кадры из путешествия сибирячка публиковала в личных соцсетях.

Судя по фото, Ксения успела прогуляться по улицам Будапешта, прокатиться на колесе обозрения и отведать местную кухню.

— Ну какой же красивый город, невозможно не влюбиться, — написала актриса в Сети.

Также сибирячка рассказала поклонникам, что на Венгрии ее путешествие не окончится. Следующим пунктом назначения стала Бельгия.

Недавно уроженка Новосибирска Ксения Корнева посетила Музей мадам Тюссо, где встретила известных музыкантов и актеров. Корнева сделала селфи с Леонардо Ди Каприо, Леди Гагой и Джонни Деппом.

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Ксения Корнева Уральские пельмени Венгрия Сибирячка
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