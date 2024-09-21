НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

1 м/c,

ю-з.

 746мм 70%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38

S7 не привезла багаж участников конкурса «Учитель России»

Что интересного в стране
Как «Ашан» спас «СибМолл»
Обзор хороших детсадов
Автохамы в Новосибирске
Главные тренды сезона
Что делать, если не дают тепло
Обман на платформе для геймеров
Новости в Telegram
Развлечения Бузова запела, когда услышала про майонез, а сын Лукашенко виртуозно сыграл на рояле: звездные новости недели

Бузова запела, когда услышала про майонез, а сын Лукашенко виртуозно сыграл на рояле: звездные новости недели

Новости из мира шоу-бизнеса

143
3 комментария

Вячеслав Мясников и Ольга Бузова спели вместе

Блогерша и актриса Анна Хилькевич стала мамой третьей дочки. Анастасия Волочкова требует назначить ей пенсию. 57-летний Венсан Кассель станет папой в четвертый раз. Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в дуэте с Ольгой Бузовой спел про екатеринбургский майонез на Народной премии Е1.RU. А комик «Stand Up» (18+) Вика Складчикова тайно вышла замуж и отпраздновала это событие в пельменной.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

Бузова и Мясников спели дуэтом про екатеринбургский майонез

На Народной премии Е1.RU ведущая Ольга Бузова запела, когда актер «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников исполнял песню про майонез.

— Майонез, ооо, майонез… Подарите мне тоже майонез, — пропела Ольга.

Как прошла Народная премия Е1.RU, можно узнать в онлайн-трансляции, которую вели наши коллеги. А все новости с мероприятия смотрите в специальном сюжете.

Ольга Бузова пела на Народной премии Е1.RU

Мясников спустился в зал во время выступления

Хилькевич родила третью дочь

Блогер и актриса Анна Хилькевич стала мамой в третий раз. У нее родилась девочка. Хилькевич выразила благодарность своим подписчикам за поддержку и внимание.

— В этот день, когда над нашей планетой воцарилось полнолуние, а завтра случится лунное затмение, у нас родилась наша малютка. Роды были «интересные», очень, — написала девушка в соцсетях.

Хилькевич теперь многодетная мать

Имя девочки пока неизвестно

Волочкова требует назначить ей пенсию

Балерина Анастасия Волочкова обратилась в суд с требованием назначить ей пенсию как ведущему мастеру сцены. По словам девушки, руководство Большого театра незаконно сократило ее трудовой стаж и выдало фальсифицированную трудовую книжку.

— Касаемо моего иска в суд о назначении мне пенсии, которая еще 10 лет назад по закону должна была быть мне назначена, и доплаты за звание «Заслуженная артистка России». Абсурд в том, что для солистов балета необходим для пенсии стаж 15 лет. Я танцую до сих пор. И стаж мой составляет 30 ЛЕТ, — написала Волочкова в своих соцсетях.

Волочкова потребовала назначить ей пенсию

Стендап-комик тайно вышла замуж

Звезда шоу «Stand Up» (18+) Вика Складчикова вышла замуж. Новоиспеченные супруги отпраздновали радостное событие в необычном месте. Об этом юмористка рассказала в шоу у репера Басты (Василия Вакуленко) «Вопрос ребром» (18+).

— Свадьба у нас была в пельменной. Было семь человек вместе с нами. Потом поехали в баню. А в свадебное путешествие собрались в Дубай на три дня, — поделилась девушка.

Девушка призналась в новом статусе на шоу Басты

Венсан Кассель станет папой в четвертый раз

57-летний французский актер Венсан Кассель, который известен по фильмам «Этот неловкий момент» (18+), «Двенадцать друзей Оушена» (18+) и другим, станет отцом в четвертый раз. Его 27-летняя избранница — Нара Баптиста — опубликовала в соцсетях фото с округлившимся животом.

— Мама ждет тебя, — написала девушка под фотографиями.

До 2023 года Кассель был женат на Тине Кунаки, и в 2019 году у них родилась дочь Амазони. До этого французский актер состоял в отношениях с актрисой Моникой Белуччи. В звездном союзе родились две дочери — Дева Кассель и Леони Кассель.

Фото из соцсети девушки

Певица Мэри Гу вышла замуж

Певица Мэри Гу (Мария Гусарова), которая известна благодаря хитам «Пьяный романтик», «Косичики» и другим, вышла замуж за солиста группы Wildways Анатолия Борисова. Свадьба состоялась в Москве.

Отношения Марии и Анатолия начались после выхода их совместного сингла «Я тебя тоже» в июне 2023 года. В июле этого же года певица приняла предложение руки и сердца.

Девушка опубликовала в соцсетях видео. В начале ролика она и ее избранник говорят, что они просто друзья, а затем появляется момент, когда их объявляют мужем и женой.

Девушка опубликовала кадры в своих соцсетях

Алексей Чадов стал папой во второй раз

Актер Алексей Чадов, который известен по фильмам «9 рота», «Любовь в большом городе» и другим, стал отцом во второй раз. Его супруга Лейсан родила девочку.

— Айя. Спасибо любимая за дочку, — подписал фото актер.

У Чадова есть сын Федор, которому сейчас 10 лет. Мальчик родился в браке с актрисой Агнией Дитковските. Союз звездной пары распался в 2015 году, с тех пор у Дитковските появилось еще двое детей.

Актер поблагодарил жену за дочь

Чадов с супругой Лейсан

Сын Лукашенко сыграл на рояле во время форума «Если мы едины»

В одном из номеров во время патриотического форума «Если мы едины», который был посвящен Дню народного единства Беларуси, Николай Лукашенко — сын президента страны — сыграл на рояле. На сцене также транслировались фотографии Беларуси в разные годы.

Пользователи Сети восхищались виртуозной игрой на фортепиано 20-летнего Николая.

Николай Лукашенко играет на рояле

На прошлой неделе блогерша Мария Погребняк раскрыла имя четвертого сына, а актер Максим Матвеев появился в новом образе без обручального кольца. Помимо этого, во время выступления на стадионе «Спартак», певица МакSим (Марина Абросимова) заставила запеть всех вокруг. Новости звезд предыдущих семи дней можно прочитать в нашей статье.

ПО ТЕМЕ
Звездные мамы Главное за неделю Анна Хилькевич Александр Лукашенко Анастасия Волочкова Николай Лукашенко Алексей Чадов Венсан Кассель Беременность Звездные новости Виктория Складчикова Баста Ольга Бузова Вячеслав Мясников Уральские пельмени Народная премия E1.RU
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Директор Завода (Ржака)
3 минуты
Шляпа Боярского
Гость
4 минуты
Екатеринбург третья столица
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Дмитрий,46

FronT,51

viktor krikauzou,42

Наталия,43

Александр,59

Ольга,47

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление