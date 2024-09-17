Отпраздновали в пельменной, а потом уехали в баню: звезда шоу Stand Up Вика Складчикова тайно вышла замуж

На странице девушки нет фотографий с мужем Источник: vikaskladchikova / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Юмористка шоу «Stand Up» (18+) Вика Складчикова тайно вышла замуж за своего возлюбленного Антона. Об этом она рассказала в шоу у репера Басты (Василия Вакуленко) «Вопрос ребром» (18+).

В самом начале шоу Складчикова села на свое место, рядом с ней находились звезды и другие зрители. Среди гостей она заметила своего избранника и была очень удивлена этой встрече.

— Говорю, на задние ряды пересадите. Чтобы никто не видел, — сказала она.

Баста попросил девушку представить своего спутника. Вика долго сомневалась, но все же раскрыла тайну. Она указала на мужчину в зале и сообщила радостную новость.

— Говорить, да? Может, сразу сказать? Это мой муж, я замуж вышла, — заявила Складчикова.

Девушка призналась о новом статусе в шоу Басты Источник: «Вопрос ребром» / YouTube

После Баста решил узнать, как молодожены провели свой день свадьбы.

— Праздник устроили в пельменной. Было семь человек вместе с нами. Потом мы поехали в баню. А после собирались в путешествие, — поделилась девушка.

По словам девушки, она и ее муж родом из одного города — Сорочинска (Оренбургская область). Они могли бы встретиться раньше, но этого не произошло, чему она очень рада. Юмористка считает, что они бы не сошлись: мужчина не привлек бы ее внимания, да и девушка могла бы не понравиться ему. К тому же его папа был начальником полиции, а значит мог привлекать ее во времена бурной молодости.