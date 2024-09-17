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Развлечения Отпраздновали в пельменной, а потом уехали в баню: звезда шоу Stand Up Вика Складчикова тайно вышла замуж

Отпраздновали в пельменной, а потом уехали в баню: звезда шоу Stand Up Вика Складчикова тайно вышла замуж

Новоиспеченные супруги появились вместе на шоу Басты

262
1 комментарий

На странице девушки нет фотографий с мужем

Юмористка шоу «Stand Up» (18+) Вика Складчикова тайно вышла замуж за своего возлюбленного Антона. Об этом она рассказала в шоу у репера Басты (Василия Вакуленко) «Вопрос ребром» (18+).

В самом начале шоу Складчикова села на свое место, рядом с ней находились звезды и другие зрители. Среди гостей она заметила своего избранника и была очень удивлена этой встрече.

— Говорю, на задние ряды пересадите. Чтобы никто не видел, — сказала она.

Баста попросил девушку представить своего спутника. Вика долго сомневалась, но все же раскрыла тайну. Она указала на мужчину в зале и сообщила радостную новость.

— Говорить, да? Может, сразу сказать? Это мой муж, я замуж вышла, — заявила Складчикова.

Девушка призналась о новом статусе в шоу Басты

После Баста решил узнать, как молодожены провели свой день свадьбы.

— Праздник устроили в пельменной. Было семь человек вместе с нами. Потом мы поехали в баню. А после собирались в путешествие, — поделилась девушка.

По словам девушки, она и ее муж родом из одного города — Сорочинска (Оренбургская область). Они могли бы встретиться раньше, но этого не произошло, чему она очень рада. Юмористка считает, что они бы не сошлись: мужчина не привлек бы ее внимания, да и девушка могла бы не понравиться ему. К тому же его папа был начальником полиции, а значит мог привлекать ее во времена бурной молодости.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Комментарии
2
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
17 сентября 2024, 20:48
А она умеет ножницами воду резать? Если нет, то неинтересно.
Гость
17 сентября 2024, 20:40
🔥 ИTOГИ CВ0 за 17 сентября 🔥 от которых жiдко обделываются Шkyлёвые инагенты и прочая 3А-украинская сраHЪ - ВКС стремительно доставляли подарки по всей т.н. "Украине", а ВС России продолжали активное наступление на Донбассе и замачивание бандитов в Курской обл. - - отбиты 24 🥩-атаки каkл0-жыв0тныr (4 под Курском), - в минусе - более 2360* украинских 🐷🐷 (400 под Курском). Всего >520,8* тыс. с 04.06.23, из них 14200 под Курском, - разбито >87* ед. боевой и авто техники (36 под Курском). Всего >26,9 тыс. ед. с 04/06/23, в т.ч. 6 таnков, 20 боевых бронемашин, 30 артсистем и 2 станции РЭБ/КББ, - поражены 145 объектов и скоплений сил врага, включая: полевой склад БК, объекты энергетики, базы хранения БК, вооружений и военного имущества, - ПВО сбиты - 36 БПЛА и 1 реакт. снаряд, *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС в тылах противника - 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! Победа России ближе день ото дня! 👍 - Выбор у редакционных IIIkyлъ-проБлyaDEй незавиден, БЕЖАТЬ из страны или умудряться ВЫЖИВАТЬ после содеянного. 🔸 Увидали где Skyлевую TBарЪ, денацифицируйте её предельно жёстко! 👊🤪💀 ПPABДА и ЗАКOH на стороне патриотов, а не инагентских мpA3ей с ЛенiNа 12! hd
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