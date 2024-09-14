Пугачева хочет вернуться в Россию, а Волочкова распродала недвижимость: главные звездные события недели

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте Источник: Starhit.ru











Блогерша Мария Погребняк раскрыла имя четвертого сына. Российский актер, тесть Михаила Боярского Максим Матвеев появился в новом образе и без обручального кольца. Балерина Анастасия Волочкова продала 20 квартир в Астрахани. Основатель Telegram Павел Дуров гуляет по Парижу, а певица МакSим (Марина Абросимова) заставила петь целый стадион.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

Волочкова продала 20 квартир

Недвижимость известной российской балерины находилась в Астрахани. По словам Волочковой, содержать все эти квартиры слишком дорого. Два десятка жилых помещений артистке оставил в счет долга Игорь Вдовин, когда пара была в отношениях. У бывших гражданских супругов есть совместная дочь, она живет с отцом.

— Я вынуждена была продать все эти квартиры. Ну вы же понимаете, о чем речь. Это был пассивный актив, понимаете?! За них нужно было платить деньги — коммуналку и вот это всё, — поделилась балерина в шоу «Хватит слухов!» на Центральном телевидении.

Накануне Волочкова опубликовала видео в своем Telegram-канале, в котором предстала перед подписчиками в образе Малефисенты.

Анастасия Волочкова в образе Малефисенты Источник: Анастасия Волочкова / Т.me

Максим Матвеев на премьере в Сочи

Российский актер, муж Елизаветы Боярской, который известен благодаря фильму «Стиляги»(18+), сериалу «Триггер»(18+) и другим, в последнее время редко выходит в свет. Но премьеру сериала «Чужие деньги»(18+) на фестивале «Новый сезон» в Сочи Матвеев не пропустил и появился в весьма эффектном образе.

42-летний актер как будто помолодел на десяток лет. Матвеев сбрил бороду, отрастил волосы и подтянул свою физическую форму. Однако обручального кольца на нем не было.

Актер женат на Елизавете Боярской уже 14 лет. У пары двое сыновей. Они редко появляются вместе на публике, но в июне Боярская трогательно поздравила мужа с днем рождения. Девушка написала, что за спиной мужа она чувствует себя спокойно.

Матвеев в новом образе Источник: Starhit.ru / Т.me

МакSим выступила босиком на стадионе перед болельщиками «Спартака»

Уже много лет песня «Знаешь ли ты?» неофициально считается гимном футбольного клуба «Спартак». 11 сентября «Лукойл-Арене» исполнилось 10 лет, в честь этого события здесь прошел концерт. На стадион вышла певица МакSим (Марина Абросимова), ее встретили бурными аплодисментами. Артистка также известна по хитам «Трудный возраст», «Отпускаю» и другим.

Когда девушка начала петь, фанаты «Спартака» подхватили мелодию и слова песни. Они пели так громко, что почти не было слышно ни певицу, ни музыку. А сотни болельщиков с фонариками и зажигалками в руках создавали особую атмосферу на стадионе.

— Красно-белая любовь, — написали «Матч ТВ» в описании трогательного видеовыступления в своем Telegram-канале.

На певице было надето струящееся нежное платье красно-белого цвета.

Видео выступления артистки Источник: Матч ТВ / Т.me

Орбакайте рассказала о том, что вся семья хочет приехать на родину

Алла Пугачева покинула Россию в феврале 2022 года и уехала в Израиль. За прошедшие два с половиной года она трижды приезжала на родину. Отметим, что недвижимость певицы в России, включая дом в деревне Грязь, по-прежнему принадлежит ее семье. Кристина Орбакайте, дочь примадонны, рассказала о том, планирует ли ее мать вернуться.

— Самая большая мечта у моих детей, у мамы, у меня — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе. Не обязательно на праздник, а просто наконец-то встретиться. Потому что жизнь и судьба так разбросала нас, что мы не могли себе даже представить такого, — поделилась Орбакайте в интервью для проекта RTVi US.

Дочь Пугачевой живет в основном в США, но, похоже, Орбакайте и вся звездная семья скучает по России.

Павел Дуров гуляет в Париже

За жизнью создателя Telegram продолжают наблюдать многочисленные пользователи социальных сетей. Дурова вместе со спутницей — Юлией Вавиловой — заметили на одной из улиц Парижа.

Напомним, основателя популярного мессенджера обвинили в том, что якобы через созданную им социальную сеть распространялся преступный контент. Позже бизнесмена освободили под залог в пять миллионов евро. Сейчас предприниматель находится под судебным надзором и не может покидать территорию Франции. Однако это не мешает Дурову хорошо проводить время во французской столице.

Всё, что известно о его задержании, собрали здесь.

Дуров идет по улице столицы Франции Источник: Starhit.ru / Т.me

Мария Погребняк раскрыла имя своего ребенка

Экс-супруга футболиста Павла Погребняка, блогер и дизайнер Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз. Она поделилась видео с момента выписки из роддома. На кадрах Погребняк спускается по ступенькам со своими четырьмя детьми, а затем фотографируется с родными и близкими у фотозоны с именем ее четвертого сына.

— Добро пожаловать в семью, Владимир, — написала Погребняк под видео в соцсетях.

Погребняк опубликовала видео с выписки Источник: Starhit.ru / Т.me

Детский омбудсмен Львова-Белова вышла замуж за православного олигарха

Константин Малофеев, основатель телеканала «Царьград», миллиардер, общественный деятель, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства, член попечительского совета Лиги безопасного интернета, женился на Марии Львовой-Беловой, которая занимает пост уполномоченного по правам ребенка в РФ с 2021 года.

Церемония бракосочетания прошла в загородном клубе, где присутствовали многие известные представители российской эстрады. Расходы на организацию торжества и гонорары звезд составили несколько десятков миллионов рублей. Более 100 человек пришли поздравить молодоженов, среди гостей были священники. В загородном клубе, где проходило мероприятие, гостей встречал интерьер, украшенный большим количеством цветов.

Звезды российской эстрады выступили на мероприятии Источник: Smirnova797 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в РФ)

На прошлой неделе в центре внимания оказалась Mia Boyka, ее захейтили из-за квадроберов. Помимо этого, Адель заявила, что хочет уйти со сцены, а Елена Малышева стала бабушкой в четвертый раз. Новости звезд предыдущих семи дней можно прочитать в нашей статье.

Mia Boyka не оценила увлечение фанатки Источник: Starhit.ru / T.me