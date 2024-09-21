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Развлечения мнение «Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска

«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска

Светлана Гладкова рассказывает о культуре секс-вечеринок — и о людях, которые в них участвуют

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1 комментарий

Секс — это, конечно, здорово, но ездили ли вы по Новосибирску в чистой машине?

Думаете, Новосибирск — это скучно и уныло, люди живут между работой и домом, а самое увлекательное, что может у нас случиться, — это какой-нибудь фестиваль еды или пива. Но оказывается, жизнь в большом городе — это всегда немножко сложнее. Секс-колумнистка НГС Светлана Гладкова рассказывает об удивительном явлении секс-вечеринок, которые, оказывается, проходят и в Новосибирске.

Вот, допустим, живешь ты в Новосибирске, ходишь на работу в «Технопарк» или сидишь с ноутбуком в кофейне, по выходным традиционно выбираешь между зоопарком и набережной, обедаешь в заведениях Дениса Иванова и по привычке называешь все новые гастропространства «гастрокортом». И даже не догадываешься, что рядом с тобой в метро или в очереди в «Ленте» могут стоять живые люди, которые делают невероятное. Например, ходят на такие вечеринки, которые по раскрепощенности оставляют далеко позади печально известную почти голую вечеринку Насти Ивлеевой.

Я, конечно, догадывалась, что такие вечеринки существуют, слышала про кинки-пати и про свингеров тоже что-то знала. Но не в Новосибирске же! У нас же пыль, памятник мосту, плитку перекладывают в Первомайском сквере, мужик танцует на площади полуголый в любую погоду. У нас главное сексуальное извращение — поехать куда-нибудь через площадь Труда. В самом деле, у нас же обычный скучный серый город с обычными серыми людьми, какие тут извращения. Ну, вот в Амстердаме или Нью-Йорке — там-то да, конечно, но не у нас же!

И все же у нас тоже происходит разное. Узнала я об этом случайно, когда знакомая рассказала, как после вечеринки с воском один из участников попросил остатки свечей отдать ему на производство окопных. Мы задумались, подходят ли низкотемпературные БДСМ-свечи в качестве окопных, а я получила в свое распоряжение канал с анонсами разных тематических секс-мероприятий, на который, конечно, немедленно подписалась (но вам не скажу, сами ищите, а то вдруг это пропаганда чего-нибудь). Имею сказать по этому поводу следующее: Новосибирск — город с насыщенной половой жизнью.

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Вы же знаете коттеджи в частном секторе, которые сдают на сутки или выходные? Так вот: в таких коттеджах как раз могут написать новый «Декамерон». Бокаччо туда может прийти один или с девушкой, а заплатит в большинстве случаев так, как будто пришел один: женщины попадают на такие мероприятия или бесплатно, или почти бесплатно. Видимо, мужчин, рвущихся за сексуальными приключениями, побольше, чем женщин. Тем более, чем женщин, которые отправляются на поиски разврата без спутника.

Вечеринки эти приобретают самые разные формы: то обещают иммерсивные эротические спектакли, майские шашлыки или коллективное парение в бане, то просят всех явиться с какими-нибудь БДСМ-аксессуарами или в вечерних туалетах (но на голое тело, конечно). Так что если вы думали, что точно знаете, что такое «тотал деним», то, возможно, ваши знания были не совсем полными. Но я не уверена, хотите ли вы знать вообще все. Общее напоминание для всех мероприятий одно: не забывать принести контрацептивы.

У меня, кстати, идея. Если такой вечеринки еще не было, то непременно надо провести: ты мужчина, приезжаешь на автомобиле куда-то в коттедж на Жуковского (а куда еще-то?), а тебя встречают три–четыре симпатичные автомойщицы в купальниках и страстно моют твою машину. Что там дальше будет, уже не так важно, наверное. Чистая машина в Новосибирске — уже удовольствие. А если еще и научиться получать удовольствие от процесса ее мытья, то, как говорится, секс — это, конечно, хорошо, но пробовали ли вы ездить на чистой машине по Новосибирску.

А ещё большой плюс Новосибирска, конечно, в том, что ни на какую даже очень голую вечеринку у нас вряд ли явится кто-то настолько знаменитый, чтобы привлечь внимание общественников или тем более СМИ. Ведь под любой статьей про любую нашу локальную селебрити самым популярным комментарием будет вопрос: «А кто это?» Наши новосибирские знаменитости неизменно знамениты в узких кругах, так что в лицо их никто почти наверняка не узнает. А значит, никакие кадры с голыми людьми, собравшимися вокруг костра и отмахивающимися от мошкары плетками, не утекут ни в какую прессу и никому не придется рассказывать про те и не те двери.

Вы верите в секс-вечеринки в Новосибирске?

Нет, это фантастика
Чем бы дитя ни тешилось
Регулярно на таких бываю
Где записаться в автомойщицы?

В начале сентября Светлана Гладкова рассуждала о том, чья компания лучше в отпуске — мужа или подружек — и почему.

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Секс-вечеринки Новосибирск Секс-индустрия
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Комментарии
1
mr.Mister.
2 минуты
Не понятно что хуже на НГСе. Ведьмы с предсказаниями или это....
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