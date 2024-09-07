Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске

На вопрос, кого девушки предпочли бы встретить в лесу — маньяка или медведя, они отвечают: медведя Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Все же видели смешные ролики про то, как девушки ходят красивые по пляжу, катаются на верблюдах и уходят в закат, а потом муж демонстрирует, как он глотает песок, пока все это снимает? А вот вы как думаете, нужен ли мужчина на отдыхе? Стоит ли отдыхать вместе с мужем? Стоит ли отдыхать вместе, если муж чужой? И вообще, не кажется ли вам, что женская компания в сто тысяч миллионов раз лучше? Секс-колумнистка НГС Светлана Гладкова поспорила с подругами о том, для чего нужен мужчина в отпуске, если не только в качестве фотографа.

Я шла по тайге и ела малину с куста. Малина была вкусная, вдоль тропинки бежал ручей, который через несколько сот метров впадал в Енисей недалеко от Саяно-Шушенской ГЭС. Я приехала совершенно одна и отправилась на какую-то секретную смотровую площадку.

Через полчаса прогулки по тайге, за время которой я не встретила ни одного туриста, три раза перебралась через ручей с берега на берег по каким-то конструкциям, иногда напоминавшим мост, и 15 минут шла по колено в воде там, где ручей захватил дорогу, я начала нервничать. Где все? Малина вкусная, опять же. А малину любят медведи. Интересно, есть ли здесь медведи. Тайга есть, малина есть, вода есть. Наверняка и медведи тоже есть.

Я ускорилась. Как раз по дороге сюда я слушала подкаст о том, что многие девушки на вопрос, кого они предпочтут встретить в лесу, насильника или медведя, отвечали, что медведя. Во-первых, он точно не захочет меня изнасиловать, а во-вторых, никто потом не скажет, что сама, дура, виновата, надела слишком короткую юбку.

В общем, до смотровой площадки я все-таки не пошла, так как навигатор обещал еще час дороги в гору. Остаток пути до парковки я бежала в надежде, что моего гипотетическому медведю станет лень догонять такую стремительную жертву. Отдышавшись в машине, я долго на себя ворчала: как вообще можно было пойти в тайгу совершенно одной. И да, пожалуй, все-таки с мужчиной в тайге было бы не так страшно.

Сейчас, конечно, многие прогрессивные семьи отдыхают не вместе. Если едет отдыхать кто-то один, то можно не тащить с собой всех детей (а дети на отдыхе — это всегда очень дорого). Можно отдыхать по-разному, если один любит треккинг в горах, а другая — валяться на пляже с книжкой и коктейлем. Наконец, можно отдыхать друг от друга, а это, как все хорошо понимают, тоже иногда необходимо, особенно если вы давно вместе и каждый день мелькаете друг у друга перед глазами. Но такой вариант, конечно, предполагает изрядный уровень доверия в паре: всегда же есть риск курортного романа. Ну, если речь не идет о свободном браке, конечно. А чем закончится курортный роман, неизвестно — может и разводом иногда.

Так что неудивительно, что все больше девушек сбиваются в стайки и отправляются то в поездку по Золотому кольцу, то любоваться цветущим маральником на Алтае, а то и вовсе падать в бирюзовое море прямо в халате на Мальдивах. Преимуществ масса, конечно: никто не будет демонстративно страдать, если вам по пути попадется огромный молл и вы захотите немножечко пройтись по магазинам, за ужином можно смело сразу брать бутылку просекко, а не его же бокалами, и никто не удивляется, что ты делаешь полчаса в душе. Да и фотографировать друг друга девочки тоже обычно соглашаются даже легче, чем мужья, — фоточки-то всем девочкам нужны, так что можно по очереди честно щелкать друг друга любое количество раз.

Но вообще-то, если подумать, мужчина на отдыхе тоже полезен. У мужчины обычно есть рюкзак, в который можно положить, отправляясь на прогулку по новым городам, воду, ветровку, термокружку, дополнительную обувь и что там тебе еще может понадобиться. Да, я, как обычно, надеюсь, что мой мужчина не читает мои колонки, поэтому мне не придется все это носить в следующей поездке самой.

Мужчина может фотографировать более безропотно, а иногда даже и с энтузиазмом: все-таки он же и сам заинтересован, чтобы у тебя были хорошие фоточки с отдыха. Ну, хотя бы чтобы ты не ныла. В конце концов, бывают мужчины, которые тоже не прочь распить бутылку просекко за ужином. Говорят даже, что бывают мужчины, которые любят походить по магазинам, но таких я, допустим, не встречала.

Но вообще, давайте не будем лукавить: основной бонус отдыха с мужчиной, который недоступен подружкам, — это, конечно же, секс. Приходится признать: хороший секс требует выполнения кучи разных условий. Как минимум после 30 лет точно. Потому что многие живут в таком темпе, что непонятно, где вообще брать время и настрой на этот самый секс: то дети под ногами вертятся, то рабочие смены не совпадают, то у тебя ноги неэпилированные, то у него кризис среднего возраста. А если вы вообще 20 лет женаты и разрываетесь между необходимостью делать уроки со старшим и вести младшего к зубному, пока муж чтит ритуальный бильярд по средам в мужской компании, то до секса ли вам, когда он вернется ближе к двум часам ночи?

Вот и получается, что сложно найти время на то, чтобы вспомнить, что секс — это не только про супружеский долг, а еще и про удовольствие. И отпуск тоже про удовольствие.

Для чего вам вторая половинка на отдыхе? Нет уж, я лучше с подружками Для секса Для фоточек Носить тяжести Пить просекко Проголосовать