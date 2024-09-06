«Не сможем выкладывать ни лица на фото, ни ориентировки»: создатель «АСТ-54» — о запретах, из-за которых паблик блокировали

Известный новосибирский паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» вновь заработал. Создатель группы Виталий Полищук объяснил, с чем была связана блокировка.
«АСТ-54» заблокировали сегодня, 6 сентября, ранним утром. На странице «ВКонтакте» было указано, что паблик нарушил правила социальной сети. Какие именно — не уточнялось.
Создатель сообщества Виталий Полищук объяснил в личном телеграм-канале, что причина блокировки заключается в новых требованиях со стороны администрации «ВКонтакте». Претензия социальной сети — разглашение личных данных людей.
— Недавно нам пришёл страйк от поддержки ВК с информацией о том, что им поступают жалобы от пользователей на наши посты, в которых якобы содержатся персональные данные. Мы начали разбираться, поскольку никогда не публиковали личные данные людей, — недоумевает владелец паблика.
По словам Полищука, администрация соцсети расценивает лица людей на фотографиях как личную информацию.
— Получается, проехал кто-нибудь по встречке, отобрал у ребёнка конфету или нагадил в лифте – теперь все эти герои будут анонимными, — возмущается создатель группы.
Виталий Полищук отметил, что теперь группа, вероятнее всего, не сможет выкладывать даже ориентировки на розыск преступников от полиции, поскольку «ВКонтакте» и это считает распространением личной информации.
— Судя по всему, эти странные правила придётся соблюдать, — заключил Полищук.
В настоящее время группу разблокировали. В разговоре с НГС Виталий Полищук объяснил, что администрация социальной сети предложила ему пересмотреть все записи группы за 12 лет и устранить нарушения за сутки, чтобы группу была возможно найти в поисковой строке.
— Придется идти на поводу, нас буквально заставляют это сделать. Группу разблокировали, но в поиск нас не вернули. С нами уже связывались представители правоохранительных и надзорных органов, которые размещали у нас в группе информацию. Теперь, видимо, мы будет вынуждены им отказывать. Это же касается и поисковых отрядов, — говорит создатель «АСТ-54».
В ближайшее время Виталий Полищук с коллегами планирует серьезно углубиться в вопрос и отредактировать хотя бы недавние публикации.
— Всегда гордились тем, что ничего никогда не удаляли. Но теперь нас вынуждают это сделать, — заключил Полищук.
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