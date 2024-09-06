«Не сможем выкладывать ни лица на фото, ни ориентировки»: создатель «АСТ-54» — о запретах, из-за которых паблик блокировали

«АСТ-54» заблокировали сегодня, 6 сентября, ранним утром. На странице «ВКонтакте» было указано, что паблик нарушил правила социальной сети. Какие именно — не уточнялось.

— Недавно нам пришёл страйк от поддержки ВК с информацией о том, что им поступают жалобы от пользователей на наши посты, в которых якобы содержатся персональные данные. Мы начали разбираться, поскольку никогда не публиковали личные данные людей, — недоумевает владелец паблика.