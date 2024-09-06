Популярный новосибирский паблик «АСТ-54» заблокировали в соцсети «ВКонтакте»

Сегодня утром, 6 сентября, заблокировали известный новосибирский паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Зайти в группу больше не представляется возможным.
— Сообщество заблокировано в связи с возможным нарушением правил сайта, — говорится в сообщении на странице паблика.
По какой причине заблокировали группу – пока неизвестно. Представители «АСТ-54» уже прокомментировали ситуацию в своём Telegram-канале.
— Наше сообщество «АСТ-54» «ВКонтакте» сегодня ночью подверглось блокировке по неизвестным нам причинам. Редакция разбирается в ситуации и предпринимает все усилия по восстановлению работы паблика.
Представители группы уже обратились в поддержку соцсети для решения этой проблемы.
НГС будет следить за развитием событий.
Ранее НГС писал о том, могут ли заблокировать Telegram в России.