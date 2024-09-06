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Популярный паблик «АСТ-54» заблокировали

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Развлечения Популярный новосибирский паблик «АСТ-54» заблокировали в соцсети «ВКонтакте»

Популярный новосибирский паблик «АСТ-54» заблокировали в соцсети «ВКонтакте»

Указано, что паблик нарушил правила сайта

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40 комментариев

Массовые жалобы на блокировку паблика начали поступать утром

Сегодня утром, 6 сентября, заблокировали известный новосибирский паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Зайти в группу больше не представляется возможным.

— Сообщество заблокировано в связи с возможным нарушением правил сайта, — говорится в сообщении на странице паблика.

По какой причине заблокировали группу – пока неизвестно. Представители «АСТ-54» уже прокомментировали ситуацию в своём Telegram-канале.

— Наше сообщество «АСТ-54» «ВКонтакте» сегодня ночью подверглось блокировке по неизвестным нам причинам. Редакция разбирается в ситуации и предпринимает все усилия по восстановлению работы паблика.

Представители группы уже обратились в поддержку соцсети для решения этой проблемы.

НГС будет следить за развитием событий.

Ранее НГС писал о том, могут ли заблокировать Telegram в России.

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Новосибирск Блокировка ВКонтакте АСТ-54
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Комментарии
40
Жук
6 сентября 2024, 10:32
Да пёс с ним
ПРО
6 сентября 2024, 10:39
«АСТ-54» - этот диагноз отсутствия головного мозга
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