Популярный новосибирский паблик «АСТ-54» заблокировали в соцсети «ВКонтакте»

Массовые жалобы на блокировку паблика начали поступать утром Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











Сегодня утром, 6 сентября, заблокировали известный новосибирский паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Зайти в группу больше не представляется возможным.

— Сообщество заблокировано в связи с возможным нарушением правил сайта, — говорится в сообщении на странице паблика.

Источник: ВКонтакте











По какой причине заблокировали группу – пока неизвестно. Представители «АСТ-54» уже прокомментировали ситуацию в своём Telegram-канале.

— Наше сообщество «АСТ-54» «ВКонтакте» сегодня ночью подверглось блокировке по неизвестным нам причинам. Редакция разбирается в ситуации и предпринимает все усилия по восстановлению работы паблика.

Представители группы уже обратились в поддержку соцсети для решения этой проблемы.

НГС будет следить за развитием событий.