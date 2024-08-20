«Нас ждет феерическое шоу». Эксперты — о том, почему часто ломается Telegram и заблокируют ли его

IT-эксперты рассказали, почему ломается Telegram и заблокируют ли мессенджер Источник: Максим Бутусов / E1.RU











В ночь на 19 августа в России пользователи Telegram начали жаловаться на проблемы в его работе. Как пишет пользователь профильного ресурса NTC party, сервис временно стал недоступен через мобильных операторов — как сайт, так и приложение.

— Блокировка была. Резали весь трафик только к сети Telegram, — написал пользователь с ником wigeance.

Плюсом на мобильных в этот момент работали любые бесплатные VPN (проверяли на бесплатных Windscribe и Protonvpn), работало всё, кроме Wireguard. wigeance, пользователь NTC party

О том, что это была блокировка, в своем Telegram-канале написал и сайт Mobile-review. В частности, авторы ресурса указали, что проблемы с доступом были и к сервисам отечественных компаний.



— Вчера вечером ввели целый ряд разнообразных блокировок для VPN и не только (по ходу пьесы поломали временно Telegram, «Кинопоиск» и кучу всего другого), — говорится в телеграм-канале Mobile-review.

Провайдеры видят рост трафика из-за блокировок (чем больше ломают сеть, тем выше трафик обычно). Telegram-канал Mobile-review

В Роскомнадзоре решили заблокировать Telegram?

При этом, как рассказал MSK1.RU ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, это не была целенаправленная блокировка Telegram.

— Сейчас блокируют VPN-клиенты. Они пытаются подобрать сценарий, при котором всё оборудование не работает на износ, но при этом VPN блокируется. Telegram, как и все остальные сервисы, задевают по касательной, потому что не могут разобраться зачастую, где VPN, где что-то другое, — считает Эльдар Муртазин.

Проблема, по его словам, кроется в том, что существующие анализаторы трафика DPI (глубокий анализ пакетов — специальный аппаратно-программный комплекс от РКН, который устанавливается у всех провайдеров. Применяется для замедления и блокировки ресурсов. — Прим. ред.) зачастую имеют ложно-позитивное срабатывание. При этом Муртазин уверен, что полной блокировки интернета, как, например, в Северной Корее, опасаться пока не стоит.

— От интернета зависит жизнь в стране: экономика и прочее. Как только они положат это всё, их поднимут на вилы в первую очередь чиновники, у которых лягут «Госуслуги» и всё остальное. Поэтому нет, такого не будет точно. Раньше они выбирали цели, которые были безопасны, никого не трогали. Сегодня осмелели и выбирают цели покрупнее, считая, что вот мы уже выросли, мы заблокировали вот этих, это не вызвало ничего. Но при этом технические знания, к сожалению, оставляют желать лучшего, — отметил IT-эксперт.

Если даже Роскомнадзор вновь решит заблокировать мессенджер, то возникнет вопрос ее эффективности. Во время предыдущей попытки (2018–2020 год. — Прим. ред.) пользователи сохранили доступ к Telegram. А аудитория, как рассказал тогда его основатель Павел Дуров, подводя итоги блокировки, за это время и вовсе выросла в два раза.

— Если говорить про технические средства, у нас в стране можно попытаться заблокировать всё что угодно. Эффективной блокировка будет только в моменте, до 100 процентов. Дальше люди начнут находить пути ее обхода. Это борьба щита и меча будет вечной, — считает ведущий аналитик Mobile Research Group.

В то, что у РКН получится и в этот раз полностью заблокировать Telegram, не верит и IT-эксперт Александр Исавнин.

— Если вдруг возникнет блокировка, я думаю, нас ждет феерическое шоу. Мы видели это, когда Telegram было пять лет. Если тогда мы говорили, что он надругался над Роскомнадзором. Но он все-таки тогда обеспечивал выживаемость сервиса. Сейчас он будет иметь возможность надругаться по полной программе. И я думаю, он от этого не откажется, — рассказал MSK1.RU Александр Исавнин.

Почему еще ломается Telegram?

Еще одной причиной частых проблем с мессенджером могут быть неудачные обновления. Такое, например, может произойти, когда сервис представил новые функции.

— Может быть, не до конца протестировали новое обновление, выяснились ошибки в старых. Может быть, не очень удачно выкатили обновление или выросла нагрузка, не развернули сетевую инфраструктуру в должном количестве, — отметил IT-эксперт Александр Исавнин.

Есть куча разных чисто IT-причин, почему сервис может ненадолго деградировать. Здесь стоит обращать внимание, насколько быстро он восстанавливается. Александр Исавнин, IT-эксперт