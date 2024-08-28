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Город Назван российский видеосервис, который догоняет YouTube по популярности

Назван российский видеосервис, который догоняет YouTube по популярности

Аналитики изучили, как пользователи смотрят ролики на VK Видео, Rutube «Дзене» и «Одноклассниках»

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12 комментариев

Аудитория отечественных платформ заметно выросла на фоне замедления Youtube

Аналитики Telecom Daily изучили, как пользуются видеоплатформами российские зрители. Исследование, в котором поучаствовали более 1000 человек, охватило такие площадки, как VK Видео, Rutube «Дзен» и «Одноклассники». В результате оказалось, что видеосервис VK догоняет по популярности YouTube.

- О существовании американского видеохостинга знают порядка 97% россиян, пользующихся видеосервисами. Смотрят его регулярно - 90%. Знание пользователей о VK Видео приближается к 90%, доля регулярных просмотров составляет 51%, - сообщили авторы исследования.

В то же время о платформе Rutube знают 75% россиян, но контент тут регулярно смотрит только треть из них. «Дзен» знаком 68% пользователей, а видеосервис соцсети «Одноклассники» — менее трети.

Что касается качества видео, то зрители почти в равной мере довольны VK, «Одноклассниками» и YouTube. По оценке пользователей первые две платформы получили 4,18 и 4,17 балла из 5 возможных, а зарубежный видеохостинг — 4,42 балла. Rutube и «Дзен» удостоились 3,95 балла. Рекомендовать YouTube знакомым готова почти половина респондентов. VK Видео — 31% зрителей, платформу в «Одноклассниках» — 20%, Rutube — 18%, «Дзен» — 4%.

В общей сложности 96% россиян смотрят видео на платформах как минимум несколько раз в неделю. Более половины из них тратят на просмотр 1-2 часа в день, средний показатель составил 2,5 часа в день. Чаще всего это делают на смартфоне, компьютер или ноутбук выбирают около 45%, а Smart TV – 38%.

В исследовании также отметили, что отечественные платформы — VK Видео, Rutube и «Дзен» — за годы работы в России получили огромную совокупную зрительскую аудиторию. Сейчас ее рост ускорился на фоне замедления YouTube.

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Комментарии
13
Grape Reflection 🍇
28 августа 2024, 16:51
Жалкая попытка оправдать блокировку
Гость
28 августа 2024, 17:00
АК! Не смешите мои рага!
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