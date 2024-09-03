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Развлечения Снимок фотокорреспондента НГС победил в международном конкурсе — на фото герой Новосибирска Рза Рзаев

Снимок фотокорреспондента НГС победил в международном конкурсе — на фото герой Новосибирска Рза Рзаев

Кадр был сделан во время коммунальной аварии в Ленинском районе

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6 комментариев

Мужчина переносил детей через кипяток

3 сентября завершился международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Снимок нашего коллеги, фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, занял первое место в номинации «Портрет. Герой нашего времени».

На конкурс Александр представил снимок Рзы Рзаева, который во время коммунальной аварии в Ленинском районе переносил людей через кипяток, затопивший дорогу.

— Во время коммунальной аварии на Рзу я наткнулся совершенно случайно, так как шел в пару, ничего не видел. Пробираясь по горячей воде, заметил машину ГАИ с включенными сигнальными огнями, а рядом был Рза, который перетаскивал детей и женщин. Сделал буквально пару кадров, поговорил с ним и пошел дальше, — рассказал Александр.

В конкурсе участвовали десятки работ

Рза Рзаев стал известен 17 января 2024 года, когда в Ленинском районе Новосибирска произошла коммунальная авария. Проложенная 61 год назад труба не выдержала морозов и прорвалась. Фонтан кипятка, по свидетельствам очевидцев, доставал до 7-го этажа, а ближайшие дороги моментально затопило. В тот вечер ожоги получили 14 человек, троих из них даже пришлось госпитализировать, и пострадавших могло бы стать больше: в школе закончилась вторая смена, а взрослые горожане возвращались домой с работы. Среди последних был грузчик с Хилокского рынка Рза Рзаев, который не поспешил поскорее преодолеть затопленный перекресток, а сначала выстроил на нем самодельный мост, а затем и вовсе начал переносить людей через горячий поток.

Самолет всё еще находится в поле

Также еще один новосибирский фотограф Владислав Некрасов стал победителем в номинации «Главные новости». Молодой человек запечатлел пассажирский самолет, который сел в поле в Новосибирской области.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» 12 сентября 2023 года приземлился в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
6
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3 сентября 2024, 22:36
реально, парень - настоящий герой.
Гость
3 сентября 2024, 22:36
Очень атмосферное фото. Поздравляю.
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