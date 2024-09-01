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Развлечения Библия моды: модель из Новосибирска украсила обложку греческого Vogue — фото из Афин

Библия моды: модель из Новосибирска украсила обложку греческого Vogue — фото из Афин

470
7 комментариев

Красотка сотрудничает с такими домами моды, как Simone Rocha и Valentino, Dior, Saint Laurent

Новосибирская модель София Стейнберг попала на обложку греческого издания Vogue. Фото красотка опубликовала в соцсетях.

Сибирячка украсила сентябрьский выпуск Vogue US, который считается самым важным и объемным в году. Кадры сделал шведский фотограф и кинорежиссер Йохан Сандберг. Фотограф регулярно делает фотосессии для таких журналов, как Vogue, GQ, Elle и Harper's Bazaar. Его работы также были представлены в рекламных кампаниях таких брендов, как Gucci, Prada, Louis Vuitton и Dior.

— Новый сезон, новые мечты и взрыв моды и творчества. Открывайте для себя новые тренды осени, — говорится в посте под фото.

Сибирячка с 12 лет занимается модельным бизнесом

Как отметила София Стейнберг, кадры сделали в Афинах. На фото сибирячка стоит в винтажном платье в стиле романа «Великий Гэтсби».

Отметим, что недавно Стейнберг оказалась на обложке французского издания Vogue.

София Стейнберг попала в модельный бизнес в 12 лет, ее заметил региональный скаут и предложил ей заключить контракт с агентством Avant. Первой рабочей поездкой для Софии стала Япония. Несколько лет сибирячка работала в Азии, со временем ее начали приглашать для участия в показах в Европе и Америке. Ей покорились подиумы в Нью-Йорке, Милане, Париже, Лондоне. В 17 лет, в марте 2019-го, Стейнберг открыла показ Givenchy, а в следующем году стала одной из трех манекенщиц с наибольшим количеством выходов на подиум, сделав 37 показов.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Сейчас София продолжает покорять мировые подиумы и сотрудничает с такими домами моды, как Simone Rocha и Valentino, Dior, Saint Laurent и Max Mara. Подробнее о Софии Стейнберг и других моделях из Новосибирска читайте по ссылке.

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Комментарии
7
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
1 сентября 2024, 17:26
Какой ужас! Аж упал моментально.
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
1 сентября 2024, 17:28
Самки, не годные не только к продолжению рода, но и не годные для развлечений, самцов не интересуют. Впрочем, все мы знаем, какие нравы царят в так называемом мире так называемой моды.
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