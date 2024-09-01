Библия моды: модель из Новосибирска украсила обложку греческого Vogue — фото из Афин

Красотка сотрудничает с такими домами моды, как Simone Rocha и Valentino, Dior, Saint Laurent Источник: Йохан Сандберг, st.einberg / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Новосибирская модель София Стейнберг попала на обложку греческого издания Vogue. Фото красотка опубликовала в соцсетях.

Сибирячка украсила сентябрьский выпуск Vogue US, который считается самым важным и объемным в году. Кадры сделал шведский фотограф и кинорежиссер Йохан Сандберг. Фотограф регулярно делает фотосессии для таких журналов, как Vogue, GQ, Elle и Harper's Bazaar. Его работы также были представлены в рекламных кампаниях таких брендов, как Gucci, Prada, Louis Vuitton и Dior.

— Новый сезон, новые мечты и взрыв моды и творчества. Открывайте для себя новые тренды осени, — говорится в посте под фото.

Сибирячка с 12 лет занимается модельным бизнесом Источник: Йохан Сандберг, st.einberg / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Как отметила София Стейнберг, кадры сделали в Афинах. На фото сибирячка стоит в винтажном платье в стиле романа «Великий Гэтсби».

Отметим, что недавно Стейнберг оказалась на обложке французского издания Vogue.

София Стейнберг попала в модельный бизнес в 12 лет, ее заметил региональный скаут и предложил ей заключить контракт с агентством Avant. Первой рабочей поездкой для Софии стала Япония. Несколько лет сибирячка работала в Азии, со временем ее начали приглашать для участия в показах в Европе и Америке. Ей покорились подиумы в Нью-Йорке, Милане, Париже, Лондоне. В 17 лет, в марте 2019-го, Стейнберг открыла показ Givenchy, а в следующем году стала одной из трех манекенщиц с наибольшим количеством выходов на подиум, сделав 37 показов.

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