Из Парижа с любовью: новосибирская модель попала на обложку французского Vogue — впечатляющие кадры

Сибирячка с 12 лет занимается модельным бизнесом Источник: Пабло Саез, st.einberg / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Модель из Новосибирска София Стейнберг попала на обложку французского издания Vogue. Фото журнала красотка опубликовала в соцсетях.

Судя по кадрам, сибирячка украсила сентябрьский выпуск Vogue US, который считается самым значимым и объемным в году. Кадр сделал испанский фешен-фотограф Пабло Саез, который также снимает моделей для Chanel, Dior и других известных брендов.

— Свежий взгляд на новый сезон и более глубокое исследование того, что означает участие в сегодняшнем культурном диалоге. В этом сентябре мы приглашаем вас окунуться в пузыри, которые формируют наш мир, от сфер моды до социальных сфер, влияющих на то, как мы воспринимаем себя, — говорится в посте под фото.

На обложке Стейнберг позирует в платье из розовых и алых лоскутов на фоне Эйфелевой башни. Внутрь журнала попали фото модели в роскошном светлом платье со складками, а также в облегающем комбинезоне.

Красотка сотрудничает с такими домами моды, как Simone Rocha и Valentino, Dior, Saint Laurent Источник: Пабло Саез, st.einberg / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











София Стейнберг попала в модельный бизнес в 12 лет, ее заметил региональный скаут и предложил ей заключить контракт с агентством Avant. Первой рабочей поездкой для Софии стала Япония. Несколько лет сибирячка работала в Азии, со временем ее начали приглашать для участия в показах в Европе и Америке. Ей покорились подиумы в Нью-Йорке, Милане, Париже, Лондоне. В 17 лет, в марте 2019-го, Стейнберг открыла показ Givenchy, а в следующем году стала одной из трех манекенщиц с наибольшим количеством выходов на подиум, сделав 37 показов.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Сейчас София продолжает покорять мировые подиумы и сотрудничает с такими домами моды, как Simone Rocha и Valentino, Dior, Saint Laurent и Max Mara. Подробнее о Софии Стейнберг и других моделях из Новосибирска читайте по ссылке.