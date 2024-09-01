Тест на киномана: а вы вспомните советский фильм по школьнику в кадре?

Многие из нас выросли на старых добрых советских фильмах. И так они запали в душу, что современное кино и смотреть-то не хочется. Если вы — один из настоящих ценителей советской классики, то докажите это! Только истинный киноман сможет угадать все фильмы по детям в кадре.
Из какого фильма эти дети, наряжающие елку?
Новогодние приключения Маши и Вити (0+)
Шла собака по роялю (12+)
Чук и Гек (0+)
Фантазеры (12+)
Из какого фильма этот летающий мальчик?
Приключения Электроника (0+)
Старик Хоттабыч (0+)
Пропало лето (0+)
Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные (0+)
В этом кадре больше школьников, чем кажется. А фильм это какой?
Сказка о потерянном времени (0+)
Королевство кривых зеркал (12+)
Фантазеры (12+)
По секрету всему свету (12+)
Явно идет какой-то урок. А что за фильм?
Весенние перевертыши (12+)
Чудак из пятого «Б» (0+)
Республика ШКИД (6+)
Первоклассница (0+)
С этим парнем на мотоцикле проблем быть не должно
Сто дней после детства (12+)
Приключение Электроника (0+)
Гостья из будущего (6+)
Ералаш (0+)
Сможете вспомнить, из какого фильма этот парень?
Удивительные приключения Дениса Кораблева (12+)
Нахаленок (0+)
Завтрак на траве (0+)
По секрету всему свету (12+)
Из какого советского фильма эти ребята?
Человек идет за Солцем (16+)
Кортик (0+)
Уроки французкого (0+)
Фантазеры (12+)
Эти девочки кажутся знакомыми… Но из какого они фильма?
Королевство кривых зеркал (12+)
Девочка и эхо (0+)
Кащей Бессмертный (0+)
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (6+)
Вспомните, откуда кадр?
Пятнадцатилетний капитан (12+)
Сказка о звездном мальчике (0+)
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (6+)
Пропало лето (0+)
Ну и напоследок — помните, откуда эта сцена?
Приключения Электроника (0+)
Старик Хоттабыч (0+)
Гостья из будущего (6+)
По секрету всему свету (12+)