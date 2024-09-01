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Развлечения тест Тест на киномана: а вы вспомните советский фильм по школьнику в кадре?

Тест на киномана: а вы вспомните советский фильм по школьнику в кадре?

Кино-то уже кончилось — скорей отвечайте на наши вопросы

844
12 комментариев

Алису вы наверняка помните. Но наши вопросы будут посложнее

Многие из нас выросли на старых добрых советских фильмах. И так они запали в душу, что современное кино и смотреть-то не хочется. Если вы — один из настоящих ценителей советской классики, то докажите это! Только истинный киноман сможет угадать все фильмы по детям в кадре.

ТЕСТПройден 221 раз
Угадай фильм по школьнику
1 / 10

Из какого фильма эти дети, наряжающие елку?

  • Новогодние приключения Маши и Вити (0+)

  • Шла собака по роялю (12+)

  • Чук и Гек (0+)

  • Фантазеры (12+)

2 / 10

Из какого фильма этот летающий мальчик?

  • Приключения Электроника (0+)

  • Старик Хоттабыч (0+)

  • Пропало лето (0+)

  • Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные (0+)

3 / 10

В этом кадре больше школьников, чем кажется. А фильм это какой?

  • Сказка о потерянном времени (0+)

  • Королевство кривых зеркал (12+)

  • Фантазеры (12+)

  • По секрету всему свету (12+)

4 / 10

Явно идет какой-то урок. А что за фильм?

  • Весенние перевертыши (12+)

  • Чудак из пятого «Б» (0+)

  • Республика ШКИД (6+)

  • Первоклассница (0+)

5 / 10

С этим парнем на мотоцикле проблем быть не должно

  • Сто дней после детства (12+)

  • Приключение Электроника (0+)

  • Гостья из будущего (6+)

  • Ералаш (0+)

6 / 10

Сможете вспомнить, из какого фильма этот парень?

  • Удивительные приключения Дениса Кораблева (12+)

  • Нахаленок (0+)

  • Завтрак на траве (0+)

  • По секрету всему свету (12+)

7 / 10

Из какого советского фильма эти ребята?

  • Человек идет за Солцем (16+)

  • Кортик (0+)

  • Уроки французкого (0+)

  • Фантазеры (12+)

8 / 10

Эти девочки кажутся знакомыми… Но из какого они фильма?

  • Королевство кривых зеркал (12+)

  • Девочка и эхо (0+)

  • Кащей Бессмертный (0+)

  • Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (6+)

9 / 10

Вспомните, откуда кадр?

  • Пятнадцатилетний капитан (12+)

  • Сказка о звездном мальчике (0+)

  • Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (6+)

  • Пропало лето (0+)

10 / 10

Ну и напоследок — помните, откуда эта сцена?

  • Приключения Электроника (0+)

  • Старик Хоттабыч (0+)

  • Гостья из будущего (6+)

  • По секрету всему свету (12+)

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Тест Развлечение Фильмы Кино Советское кино Школьник
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Комментарии
12
Мон@шка60+
1 сентября 2024, 14:20
Позор мне: не узнала "Кортик"!
Aнгличанка Гадит
1 сентября 2024, 14:11
Интересно, почему фильм "Королевство кривых зеркал" маркирован как "12+"? И "По секрету всему свету" тоже...
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