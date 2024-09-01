Тест на киномана: а вы вспомните советский фильм по школьнику в кадре?

Многие из нас выросли на старых добрых советских фильмах. И так они запали в душу, что современное кино и смотреть-то не хочется. Если вы — один из настоящих ценителей советской классики, то докажите это! Только истинный киноман сможет угадать все фильмы по детям в кадре.