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Развлечения подробности «Никакого праздника»: как сейчас выглядит девочка из знаменитого мема

«Никакого праздника»: как сейчас выглядит девочка из знаменитого мема

Иногда девушка позирует для друзей-фотографов как модель

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81 комментарий
С тех пор как Ася пошла в первый класс, прошло уже 19 лет

1 сентября 2005 года маленькая Ася Петряева из Калуги отправилась в первый класс. Но что-то пошло не по плану, и День знаний вместо радости принес ей одно большое расстройство. На зареванную девочку с большим белым бантом на голове обратили внимание журналисты местной телекомпании. Она рассказала им душещипательную историю, из которой особенно запомнились два слова: «Никакого праздника». Видео с эмоциональной Асей стало популярным спустя несколько лет, когда его опубликовали на одном из YouTube-каналов. А фраза «Никакого праздника» стала мемом. Мы решили узнать, как сегодня выглядит и чем занимается та самая первоклассница.

Слезы на лице первоклассницы Аси Петряевой появились из-за того, что учительница по ошибке закрыла девочку в классе. Только на линейке, пересчитав своих учеников, она поняла, что одной школьницы не хватает, и вернулась за ней в кабинет. Но это еще полбеды. Когда освобожденная Ася вышла на улицу, выяснилось, что ей не досталось воздушных шариков — все уже раздали ее одноклассникам. И тут девчонка не удержалась.

Возможно, эта история и осталась бы в границах Калуги, но спустя несколько лет видео появилось в интернете и быстро стало популярным. На сегодняшний день его посмотрели миллионы человек.

Новый виток популярности пришел к Асе спустя пару лет после публикации видео. Ее приглашали на съемки выпуска «Аффтор жжет» в шоу «Пусть говорят», а группа «Би-2» пригласила девочку выступить с ними на концерте.

Возможно, именно выступление с известными музыкантами повлияло на планы девушки. Ася закончила филологический факультет Калужского государственного университета, где училась на учителя русского и китайского языков, но работать по профессии не собирается — хочет заниматься организацией крупных мероприятий и работать с известными людьми.

Но еще сильнее девушка хочет проводить больше времени вместе с близкими. Ее отец, который прошел путь от автомеханика до директора предприятия, в 2018 году стал заместителем председателя правительства Рязанской области, где проработал до июля 2022 года. Сейчас у него свой бизнес, но ни отец, ни мать никогда не настаивали, чтобы Ася шла по их стопам.

— Мои родители поддерживали любые мои начинания, — рассказывала Ася изданию YA62.ru. — И папа не ограничивает меня в выборе дальнейшей профессии, не давит. Но может посоветовать, как любой заботящийся родитель. И папа, и мама советовали делать «как душе будет угодно» и выбирать «чего я действительно хочу». За это им огромное спасибо.

Несмотря на возможности, девушка не собирается пользоваться деньгами и статусом отца. Даже во время учебы она подрабатывала администратором в салоне красоты, чтобы не утруждать родителей финансово.

— Решение остаться в Калуге было принято мной из-за семьи и близких, несмотря на то что я проходила по баллам на вторую волну в вуз, о котором мечтала тогда. И, честно, я бы не хотела, чтобы папа платил за мое обучение и тем самым заставлял меня учиться в престижном вузе. Весьма вероятно, что я бы чувствовала себя некомфортно из-за этого, — говорит Ася. — Папа всегда был для меня примером, как нужно учиться и работать, чтобы добиться успеха. И я буду равняться на него, чтобы он смог когда-то сказать, что очень мной гордится.

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Комментарии
81
Директор Завода (Ржака)
1 сентября 2023, 14:03
Обо всём да но чем. Чем она занимается ? кем и где работает ? Похоже что нигде. Ногти красит.
lion2004
1 сентября 2023, 16:00
Ролик увидел впервые. Улыбнуло. Но понравилась не та фраза, которая стала мемом. Как она показала "вот так глаза раскрыли и смотрят" - это огонь!!! 😂😂😂
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