«Нужно получить разрешение у мертвых»: как развить в себе магические способности — объяснение сибирской ведьмы

Любую информацию о магии надо фильтровать Источник: Елена Голунова / YouTube











Елена Голунова, новосибирская ведьма и финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов», опубликовала подкаст, в котором рассказала, кто может заниматься магией и как развить в себе способности.

По слова Елены Голуновой, существует три типа людей с определенной энергетикой. Как отметила экстрасенс, если человек чувствует в себе хоть какие-то способности, их можно развить.

— Я уже не единожды говорила, что существуют разная категория людей. Есть люди носители дара, которым всё передалось по крови. Есть люди, которые обладают своим виденьем, мироощущением, всё это помогает им расширять свои способности. Третья категория людей, которые просто чувствуют, — объяснила Голунова.

Как пояснила ведьма, чтобы всерьез начать заниматься магией, человек должен посвятить себя полностью именно этому ремеслу. По ее словам, если человек днем трудится на основной работе, а вечером, когда появляется время, пытается развить в себе способности, то это не приведет ни к какому результату. Чтобы развить себе экстрасенсорные способности, человек должен получить разрешение

— Человек, который решил встать на этот путь, должен получить разрешение на занятие магией у ваших родовых представителей, ушедших из жизни. У каждой родовой ветки есть свои секреты, рецепты, покойные вам их передадут. Получив разрешение, вы получаете эти таинства, вы можете среди ночи проснуться и начать записывать эту информацию, — пояснила ведьма.

Также Голунова объяснила, как правильно пользоваться информацией от экстрасенса, которого вы выбрали себе в наставника.

— Доверять нельзя никому, доверять вы можете только себе и тому, что вы чувствуете. Специалист — это некий преподаватель, который объясняет основные принципы и технологии, которые вы выполняете, но подгоняете под себя. Вы должны делать некий фильтр, — рассказала Голунова.