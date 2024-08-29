Справится далеко не каждый: угадываем, для чего нужны были эти 5 предметов из СССР

Когда-то эти предметы были почти в каждый квартире советских граждан. Люди использовали их ежедневно в быту. Но прогресс не стоит на месте, на смену всему старому приходят новые, улучшенные альтернативы, а их «старшие братья» отправляются пылиться на балкон. А новое поколения, глядя на эти предметы задаются вопросом: «Зачем это вообще нужно?»