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Развлечения тест Справится далеко не каждый: угадываем, для чего нужны были эти 5 предметов из СССР

Справится далеко не каждый: угадываем, для чего нужны были эти 5 предметов из СССР

Сложный тест для тех, кто уверен в своих знаниях

1 600
11 комментариев
Раньше эти предметы были дома у многих

Когда-то эти предметы были почти в каждый квартире советских граждан. Люди использовали их ежедневно в быту. Но прогресс не стоит на месте, на смену всему старому приходят новые, улучшенные альтернативы, а их «старшие братья» отправляются пылиться на балкон. А новое поколения, глядя на эти предметы задаются вопросом: «Зачем это вообще нужно?»

Предлагаем вам пройти тест и угадать, для чего были необходимы эти предметы времен СССР.

ТЕСТПройден 752 раза
1 / 5
Начнем с простого. Что это такое?
  • Похоже на кассетный мини-проигрыватель
  • Ну это же пейджер!

  • В 80-х такие магнитолы считались очень модными, и их устанавливали в каждой машине

2 / 5
Так, а тут у нас что?

  • Ручная машинка, которой можно было проделать дырки в кожаных материалах. Например, в ремне

  • Ремень для правки опасной бритвы

  • Это ручное сверло в упаковке

3 / 5
Как насчет этого предмета?

  • Это дырокол

  • Похоже на печать для документов

  • Это стереоскоп

4 / 5
А для чего нужна была эта штука?
  • Это какое-то приспособление для инженеров?
  • Да это же жребий «Спортлото»!
  • Какой-то особый мини-календарь?
5 / 5
Ну и последний вопрос. Что изображено на этом фото?

  • Это диапроектор!

  • Это мини-телевизор?

  • Это промышленный фонарь. Его использовали для работы в шахтах

Понравилось отгадывать предметы из СССР? Тогда предлагаем вам еще один тест, с которым справится далеко не каждый.

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Комментарии
11
трям-брям
29 августа 2024, 17:06
Пейджер? Во времена СССР? Вы серьёзно?
Smykson
29 августа 2024, 17:49
"...Пейджер? Во времена СССР?.." - вся история до их рождения - история СССР.
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