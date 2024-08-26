«Победы сильнейшему»: еще один участник покинул шоу «Последний герой» на Алтае — кто остался в тройке

Победитель первого испытания смог позвонить родным Источник: телеканал «ТВ-3»











Еще один участник команды «Снежные барсы» покинул шоу «Последний герой» (16+). В новом выпуске проекта участвует четыре человека, к концу их осталось уже трое.

На первом испытании участникам нужно было сделать из подручных материалов удочку, дотянуться ею до кресало (кремень для высекания огня) и разжечь костер, чтобы его пламя сожгло натянутую бечёвку. После поднимался флажок, который показал победителя. Им стал Дмитрий Конышев, он получил возможность позвонить домой.

— Чем больше испытаний я выигрываю, тем больше я становлюсь под удар, — пояснил Конышев.

Следующим испытанием для участников стало прохождение лабиринта. Игроки искали ключи от своего сундука, в котором хранилось все необходимое для создания факела. Им нужно было поджечь специально подготовленные деревья. В этом испытании не было иммунитета, проигравший получал черную метку, которая добавляла один голос «против» на голосовании.

Справиться с испытанием не смогла Надежда Ангарская. Как отметила актриса, свой проигрыш она приняла с гордостью. На совете племени большинство участников проголосовали против Надежды, в результате она покинула проект.

— Я не расстроена. Здесь остались классные ребята, желаю победы сильнейшему, — сказала Ангарская.

В проекте остались трое участников — Дмитрий Конышев, Николай Сердюков и Иван Пышненко.

Отметим, что после убийства выдры на шоу «Последний герой», который снимали на Телецком озере, возбудили уголовное дело. Полиция расследует дело по статье о незаконной охоте.