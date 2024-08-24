«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью

Билл Скарскард в роли Эрика Дрейвена Источник: kinopoisk.ru











22 августа в прокат вышел фильм «Ворон» (18+) с красавчиком Биллом Скарскардом в главной роли. История — вольная экранизация комикса Джеймса О'Барра о супергерое, жаждущем справедливости. Сюжет построен вокруг музыканта Эрика Дрейвена, который погиб от рук бандитов вместе со своей девушкой Шелли. Теперь он — Ворон и должен покарать обидчиков за свою смерть и смерть любимой. Впервые на экране историю Эрика Дрейвена зритель увидел в 1994 году — в том самом культовом фильме с последней ролью Брэндона Ли. Спустя 30 лет выпустили ремейк: кино сильно отличается от первоначальной нео-нуарной версии и больше напоминает сказку о подростковой любви и импульсивной мести, чем о чести и справедливости. Корреспондент НГС Алена Золотухина посмотрела киноновинку — публикуем ее впечатления (осторожно, в тексте могут быть спойлеры).

История создания легенды

Идея создать супергеройский комикс пришла в голову Джеймсу О'Барру в момент проживания утраты: его невесту сбил пьяный водитель. Еще одним источником для вдохновения послужила история пары из Детройта, которую жестоко убили из-за обручального кольца.

Непрожитые эмоции нашли воплощение на бумаге: центром стала легенда о вороне, который уносит души в страну мертвых, но если человек погиб при трагических обстоятельствах, ворон может воскресить его беспокойный дух, чтобы все исправить.

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Семь лет комикс пролежал на полке, О'Барр с трудом нашел издателя — это произошло лишь в 1988 году.

Существует версия, что на основе комикса хотели снять мюзикл с Майклом Джексоном в главной роли, на что Джеймс О'Барр ответил категоричным отказом. Позже историей «Ворона» заинтересовался тогда еще начинающий режиссер Алекс Пройас — именно он снял фильм, ставший одновременно и легендой, и трагедией.

Первое воплощение «Ворона»

Вокруг съемок первой экранизации комикса ходит немало баек и мистических историй. Если верить слухам из Сети, на площадке постоянно происходили необъяснимые и плохие вещи: травмы членов команды, пожар — будто кто-то сверху (или снизу) намекал на то, что фильму не суждено появиться.

Роль Эрика Дрейвера стала для Брэндона Ли последней Источник: kinopoisk.ru











Началось все с очень ограниченного для подобного фильма бюджета — всего 14 миллионов долларов. Съемки картины финансировала студия Paramount, руководство которой сомневалось в перспективах проекта. Команде приходилось экономить буквально на всем: начиная от съемочного процесса, заканчивая зарплатой для сотрудников.

Считается, что именно экономия послужила причиной трагедии. Исполнитель главной роли Брэндон Ли погиб из-за халатности сотрудников — члены команды были настолько измотаны из-за переработки, что забыли о правилах безопасности на площадке. В итоге в ходе одной из сцен Брэндон Ли был смертельно ранен. Фильм завершили за счет переписывания сценария, использования дублера и цифровых эффектов. Права тем временем перешли от Paramount к студии Miramax, которая увеличила бюджет: итого на съемки «Ворона» было потрачено 23 миллиона долларов.

Актер Майкл Масси, совершивший роковой выстрел Источник: kinopoisk.ru

Рискну заявить, что именно смерть исполнителя главной роли сделала фильм культовым. Откровенно говоря, смотреть версию 1994 года сегодня сложно: зритель видит будто скомканную картину с очень быстро сменяющимися кадрами, что тяжело для восприятия.

Алекс Пройас снял очень мрачную историю, которая «придавливает» с первой сцены. Готическое повествование, стилистика нео-нуара с крупными кадрами, характерной цветовой палитрой, где преобладают красный, синий и черный цвета. Любителям жанра придется по вкусу, а неподготовленный зритель просто не поймет, что происходит на экране.

После выхода фильма в прокат и высокого рейтинга, заинтересованные в продолжении представители индустрии начали снимать сиквелы, но ни один из них даже близко не стоял к версии Алекса Пройаса. Сам он, к слову, заявил, что без Брэндона Ли ничего делать не будет, и больше историей «Ворона» не занимался.

Перезапуск: «Ворон 2024»

Многострадальный ремейк увидел свет лишь через 16 лет с момента, как режиссер Стивен Норрингтон задумал снять переосмысление «Ворона». К проекту привлекали разных актеров, продюсеров, режиссеров, сценаристов.

Спустя годы сложных переговоров права на создание фильма получил британский режиссер Руперт Сандерс, а главные роли утвердили за Биллом Скарсгардом (Эрик) и певицей FKA Twigs (Шелли).

Вместо готической истории о мстителе получилась ванильная история про любовь Источник: kinopoisk.ru











На мой взгляд, версия 1994 года гораздо брутальнее. Она похожа на дедовский метод научить ребенка плавать: швырнуть на глубину, чтобы быстрее сообразил, что делать (плыви или тони).

С первой сцены мы знаем, что есть некая Шелли, которую ранили, где-то там за кадром умирает влюбленный в нее Эрик, прибегает перепуганная девочка Сара и доброй души полицейский искренне сопереживает сразу всем подряд. Год спустя Эрик восстает из мертвых и идет мстить за любовь, за жизнь и за смерть.

Дальше следуют картины жестокости вперемежку с экзистенциальными метаниями персонажей и их же инсайтами. Эрик красиво появляется и исчезает под каплями дождя и напоминает ангела.

Готика в чистом виде Источник: kinopoisk.ru











В новом воплощении нас сначала знакомят с трудным детством Эрика и дают понять, насколько парень морально искалечен. Каждый последующий кадр полон символизма, начиная от умирающей белой лошади, которая, судя по всему, означает умирание чистой души Эрика, заканчивая татуировками на теле актера — уверяю, там есть на что посмотреть.

Отношения Эрика и Шелли, в отличие от оригинальной, скажем так, истории, больше похожи на импульсивное чувство двух асоциальных подростков, которыми в большей степени управляют бушующие гормоны и запрещенные вещества. На контрасте с ними любовная линия 1994 года выглядит глубокой и настоящей, в нее веришь. То, что показали в новой версии — скорее вспышка, которая скоро погасла бы, окажись герои в реальной жизни.

Так вышло, что главный герой теперь — не загадочный черный ангел, а трудный наркозависимый подросток, непременно желающий мстить за отнятую у него любовь. Хотя с этой ролью Билл Скарсгард справился на отлично (и даже показал тот жутковатый взгляд клоуна Пеннивайза из экранизации кинговского «Оно»).

Его партнерша FKA Twigs — мила до невозможности. Вместе они показали настолько сахарное чувство, что в какой-то момент захотелось забыть о том, что на экране во всю мощь демонстрируется девиантное поведение, и от души пожелать вымышленным персонажам счастья и долголетия, как в ромкомах. Правда есть одно маленькое, но важное «но»: у меня не получалось избавиться от мысли, что я смотрю переосмысленную на новый лад версию «Сумерек». Диалоги Эрика и Шелли порой напоминали разговоры Эдварда и Бэллы, будто лев влюбился в овечку.

Вместо Билла Скарсгарда в роли Эрика мы могли увидеть Джейсона Момоа или Брэдли Купера Источник: kinopoisk.ru











Визуально фильм выглядит красивее, он прост для восприятия. Руперт Сандерс показывает нам картину в жанре фэнтези, а нео-нуарные и готические элементы — скорее, дань уважения версии Алекса Пройаса. Правда, периодически у меня возникали ассоциации, будто на экране мелькают кадры из рекламной кампании подросткового бренда одежды. Костюмы в фильме и правда хороши, соответствуют времени — ведь субкультура готов давно ушла вместе с их мрачными балахонами и критически облегающими кожаными штанами.

Кровавая резня под звуки оперы Джакомо Мейербера «Роберт-дьявол» стала отличной кульминацией. Предположу, что она отражает бурю чувств, которая творится внутри у карателя. Слишком долгая любовная линия для того и была показана, чтобы зритель понял, насколько больно и тяжело Эрик переживает утрату любимой.

«Ворон» 1994 и «Ворон» 2024 — совершенно не похожие друг на друга экранизации Источник: kinopoisk.ru











В целом, Сандерс хорошо справился с задачей. Экранизация получилась насыщенной, живой, современной. Ванильные сцены любви ловко перемежаются жестокими треш-сценами, сплеттерами, где зрителю абсолютно без стеснения показывают выпавшие внутренние органы и переломанные кости. Режиссер поэтично называет сцены жуткой расчлененки «балетом насилия».

Неоднозначный финал оставляет зрителя в мучительных раздумьях — как все обстоит на самом деле? Руперт Сандерс снял качественный независимый фильм о культуре подростков без прикрас. Но от оригинала осталось лишь название: супергеройством в фильме не пахнет. Перед нами совсем другое кино, лишь отдаленно напоминающее сюжет комикса Джеймса О'Барра.

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Алена Золотухина журналист НГС

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