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Развлечения Эзотерика и магия «Всегда придут на помощь»: для чего сибирская ведьма Елена Голунова советует держать при себе фото умерших родных

«Всегда придут на помощь»: для чего сибирская ведьма Елена Голунова советует держать при себе фото умерших родных

По словам экстрасенса, поддержки можно попросить у любого покойного родственника

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8 комментариев

Просить помощи можно в определенные часы

Новосибирская ведьма Елена Голунова объяснила, можно ли просить помощи у родственника, который покончил жизнь самоубийством. По словам финалистки 13-го сезона «Битвы экстрасенсов», если этот человек при жизни не причинял вам вреда, то и после смерти он вам обязательно поможет.

— Да, человек находился в эмоциональном состоянии, что привело его к тому, что он ушел из жизни. Эта ситуация роли в оказании помощи не играет. Вы всегда можете попросить у него поддержки. Не нужно проводить грань, как человек умер, главное, что он ваш родной и близкий, который будет с вами всегда, — объяснила Голунова.

Также ведьма объяснила, как обратиться к умершему, если могила далеко находится. По словам Голуновой, обратиться к умершему можно при помощи его фото.

— Берется фотография ушедшего из жизни. Ваша ладонь левой руки, идущая от сердца, кладется на снимок, подглядывать под эту руку не надо. И таким способом передаются желания, жалобы и всё остальное. Но учитывайте время, делать это можно с двенадцати до часа ночи, — рассказала Голунова.

Ранее Елена Голунова рассказала, что делать с вещами умерших. По словам экстрасенса, желательно избавиться от личных вещей покойных в течение 40 дней со дня смерти.

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Экстрасенс Елена Голунова Новосибирск
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Комментарии
8
колючка
22 августа 2024, 07:50
Это что ? Способ заработать на глупости? Советы " ведьмы" - обращаться за помощью к покойникам. 🤔 Мракобесие какое-то.
Smykson
22 августа 2024, 07:23
Вначале я подумал, что эти публикации или средство от скуки, или способ занять газетную полосу. Ошибался... Похоже, что изменение политики СМИ.
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