«Я хочу, чтоб вы не обламывались»: как тысячи новосибирцев весь день тусовались на «Сибирь-Арене» и кричали под FEDUK'a

Новосибирцы смогли и матч посмотреть, и с любимым исполнителем спеть Источник: Александр Ощепков / NGS.RU















Отстоять огромную очередь, поорать с трибун на матче и потанцевать у сцены. Всё это смогли сделать новосибирцы в День болельщика, который прошел на «Сибирь-Арене» 17 августа. Фотокорреспондент Александр Ощепков и СММ-редактор Арина Суворова побывали на мероприятии и делятся яркими моментами.



Этот выходной день начался с долгой пешей прогулки от станции метро «Студенческая» до «Сибирь-Арены» в толпе людей, так же, как и мы, спешащих на межсезонный матч и праздник в честь Дня болельщика. Чем ближе арена, тем более шумно становилось. В какой-то момент расслышать то, что говорит коллега, было возможно только аж с третьего раза. В этом нет ничего удивительного, ведь новосибирцы так соскучились по хоккею, что, стоя в длинных очередях, сдерживать эмоции, наверняка, было трудно.

Вот такие очереди были у арены Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Эмоциональность сохранялась весь день. На трибунах улыбки, беготня от одного места к другому с криками и громкие споры о том, кто же победит в товарищеском предсезонном матче — ХК «Сибирь» или «Югра», выступающая в ВХЛ. Кстати, среди ярых болельщиков, само собой, оказались девушки. Кто-то пришел с парнем, который занимается хоккеем, а кто-то в составе настоящего женского отряда занял аж половину двух рядов на трибунах.

Вот такие красивые болельщицы пришли посмотреть матч Источник: Арина Суворова / NGS.RU











— Хоккей нам нравится, потому что он заряжает, есть своя энергетика, плюс, мы любим скорость. Кто-то из нас не так давно увлекается этим видом спорта. Кто-то девять месяцев, кто-то с детства, кто-то вообще сегодня в первый раз пришел, — хором рассказали юные болельщицы.



В любом случае неважно, как давно сибиряки интересуются этим видом спорта, ведь каждый из них ведет себя так, будто является фанатом с 20-летним стажем. В хорошем смысле, потому что смотришь на них и, как человек далекий от хоккея, умиляешься: они знают, когда погудеть на соперников, когда сделать волну, а когда найти повод для похвалы своих фаворитов.

Как вы видите, кто-то яро болеет за любимую команду чуть ли не с пеленок! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Таких поводов оказалось немало. Чуть ли не с самого начала «Сибирь» показала, кто здесь хозяин. Первый период только начался, а наши спортсмены уже ловко забросили шайбу в ворота соперников.

Видимо, спортсмены решили сразу же оставить соперников без шансов на победу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Следующие два периода были такими напряженными, но волнение вызывали, ведь хоккеисты из «Югры» пару раз были близки к тому, чтобы забросить шайбу в наши ворота. Закончился матч победой ХК «Сибирь» со счетом 3:0. Выделились Тимур Ахияров, Артем Жуков и Энди Андреофф.

Соперники остались без намека на победу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Раз у нас в руках победа, то можно со спокойной душой идти отдыхать. На территории «Сибирь-Арены» новосибирцев ждали самые разные интересные активности.



Можно было поиграть во что-то вроде настолок, пофотографироваться на фоне стендов с эмблемой ХК «Сибирь», а также немножко позаниматься спортом и получить за это карточку с автографами хоккеистов. Так, например, Арине Суворовой удалось все пять раз не попасть в мишень и всё равно при этом забрать миленький приз. Спасибо тем, кто это придумал, ведь одним плачущим журналистом в городе стало меньше.

Как вам такие граффити? Можно считать, это такая фотолокация Можно было сфотографироваться и с вот таким хоккеистом А еще новосибирцам делали вот такой классный грим! Выглядит круто Ну а это сама карточка, которую можно было получить, участвуя в активностях 1 из 4 Как вам такие граффити? Можно считать, это такая фотолокация Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Наших спортсменов на матчах всегда поддерживают и красивые чирлидерши. Естественно, и на этом празднике они были. С красотками можно фотографироваться.

Ну как можно не гордиться группой поддержки? Источник: Арина Суворова / NGS.RU











По словам девушек, обычный чирлидинг — это больше про спорт и прыжки. А у них же это скорее танцевальная группа поддержки. Как рассказали Алина и Аня, их довольно часто вылавливают в коридорах перед матчами и просят сделать совместное фото.



Вот и в этот раз прямо во время нашего общения подошел парень и попросил заселфиться.

Посмотрите на спортсменов. Пожелаем удачи в предстоящем сезоне Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Когда все точки с активностями пройдены на сто раз, становится скучно, потому что делать нечего, а до выступления приглашенной звезды, FEDUKa, еще долго.



И вот здесь хочется просто выразить свое личное мнение: на больших новосибирских фестивалях все-таки не хватает мест, на которых можно было бы полежать или посидеть. Понятное дело, не найдется десять тысяч пуфиков, но всё же... очень неудобно уходить куда-то далеко от места проведения мероприятия и сидеть хоть на каком-то уголочке, даже если это камень или бревно.



Есть еще момент, вызывающий негодование. Речь сейчас о длиннющих очередях за едой, чтоб вы понимали, в одной из них фотокорреспонденту пришлось отстоять полчаса. Такое себе удовольствие...



Наконец-то на сцену зовут FEDUKa! Толпа, которая в основном состоит из молодежи, орет просто безумно.

FEDUK вышел на сцену, кстати, вовремя, в отличие от многих исполнителей, которые любят задерживаться Он спел свои самые хитовые песни Как вы видите, аудитория в восторге Снеговик, кстати, тоже 1 из 4 FEDUK вышел на сцену, кстати, вовремя, в отличие от многих исполнителей, которые любят задерживаться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Артист начал выступление с песен «Моряк» и «Останься». Это была незабываемая часть, потому что в этот момент люди начали кидать к сцене чехлы от телефонов. Не спрашивайте зачем, мы не знаем.



В финале FEDUK напоминает сибирякам о том, как важно верить в любовь, даже если ваше сердце разбито:



— Ребятки, я хочу, чтобы вы никогда не обламывались. Я хочу, чтобы вы влюблялись, даже, если ваше сердце разбито. Я хочу сказать, что возможно абсолютно всё. Всё, что бы вы ни придумали, — сказал певец.



И дальше... девчонки и мальчишки вообще растаяли: FEDUK начал исполнять, наверное, одну из самых любимых песен его аудитории «Хлопья летят наверх». Вместо еще тысячи слов предлагаем снова послушать артиста и фанатов вместе здесь и завершаем наш рассказ.

