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Развлечения «Возможно абсолютно всё»: Feduk произнес речь о любви на концерте в Новосибирске — трогательное видео

«Возможно абсолютно всё»: Feduk произнес речь о любви на концерте в Новосибирске — трогательное видео

Исполнитель стал хэдлайнером празднования «Дня болельщика» ХК «Сибирь»

853
10 комментариев
Выступление хип-хоп исполнителя продлилось полтора часа

Известный российский певец Feduk произнес трогательную речь о любви во время выступления в Новосибирске. Хип-хоп исполнитель стал стал хэдлайнером празднования «Дня болельщика» ХК «Сибирь».

Feduk выступил в парке «Арена» рядом с ледовым дворцом вечером в субботу, 17 августа. Для новосибирцев он спел свои самые популярные хиты — «Розовое вино», «Моряк», «Останься» и другие. Перед исполнением трека «Хлопья летят наверх» Feduk произнес трогательную речь.

— Ребятки, я хочу, чтобы вы никогда не обламывались. Я хочу, чтобы вы влюблялись, даже после того, как ваше сердце разбито в клочья. Возможно абсолютно все, что бы вы не придумывали. Хочу, чтобы вы не жили в моменте, когда все плохо, — заявил исполнитель со сцены.

Feduk также рассказал, что семь лет назад на его концертах собиралась взрослая публика, сейчас среди слушателей больше молодежи, что порадовало певца.

В «День болельщика» ХК «Сибирь» представил обновленную команду. Перед презентацией «Сибирь» провела первый предсезонный матч с «Югрой» и победила со счетом 3:0.

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Новосибирск ХК Сибирь День болельщика FEDUK Концерт Любовь
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Комментарии
10
acs
17 августа 2024, 23:41
кто это?
Гость
17 августа 2024, 23:29
Рестораны похвалил ??? Я поел в ресторане такая аллергия началась как от Эбола.
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