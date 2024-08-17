«Возможно абсолютно всё»: Feduk произнес речь о любви на концерте в Новосибирске — трогательное видео

Выступление хип-хоп исполнителя продлилось полтора часа Источник: Арина Суворова/NGS.RU











Известный российский певец Feduk произнес трогательную речь о любви во время выступления в Новосибирске. Хип-хоп исполнитель стал стал хэдлайнером празднования «Дня болельщика» ХК «Сибирь».



Feduk выступил в парке «Арена» рядом с ледовым дворцом вечером в субботу, 17 августа. Для новосибирцев он спел свои самые популярные хиты — «Розовое вино», «Моряк», «Останься» и другие. Перед исполнением трека «Хлопья летят наверх» Feduk произнес трогательную речь.

Источник: Арина Суворова/NGS.RU

— Ребятки, я хочу, чтобы вы никогда не обламывались. Я хочу, чтобы вы влюблялись, даже после того, как ваше сердце разбито в клочья. Возможно абсолютно все, что бы вы не придумывали. Хочу, чтобы вы не жили в моменте, когда все плохо, — заявил исполнитель со сцены.



Feduk также рассказал, что семь лет назад на его концертах собиралась взрослая публика, сейчас среди слушателей больше молодежи, что порадовало певца.



В «День болельщика» ХК «Сибирь» представил обновленную команду. Перед презентацией «Сибирь» провела первый предсезонный матч с «Югрой» и победила со счетом 3:0.

