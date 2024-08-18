Самые эффективные заговоры на убывающую Луну: от нищеты, на любовь, от пьянства и сварливой жены

Если на днях вы услышите, как кто-то громко кричит в окно какие-то заклинания, не пугайтесь — просто это Луна начала убывать Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Лунный цикл всегда был загадкой, которую рассматривали как мистический процесс, влияющий на человека. Но пока одни видят в нем негативное влияние, другие воспринимают этот процесс как возможность сбросить с себя всё плохое. Кто-то даже извлекает пользу. Оказывается, для этого и нужно-то всего ничего — знать пару простецких ритуалов. Вот мы и решили проверить, что обычно делают на убывающую Луну, чтобы привлечь счастье, достаток и всё в таком духе. Кстати, ближайший период убывающей Луны в августе 2024 года — с 20-го по 31-е.

Заговор на белую ткань

Этот заговор предназначен для тех, кто хочет добиться благополучия и богатства. Обряд достаточно простой. Главное, что вам понадобится — большая белая скатерть. Ей нужно будет застелить стол, а в центре поставить стакан чистой воды.



Достаньте всю мелочь из кошелька и по одной монетке забрасывайте в стакан, произнося заветные слова:



«Я в своем доме — хозяйка, я его хранительница и защитница. Силу свою дарю дому моему. Покоем одариваю всякого ко мне приходящего. Богатство привлекаю, радость и уют создаю. Монеты беру, в чистую воду опускаю. Серебро да злато, чтобы жизнь наша была богата».

Монетки нужно сложить обратно в кошелек, а водой полейте любой цветок в доме. Заговор могут проводить и мужчины, но считается, что женская энергетика для подобных обрядов подходит больше.



Заговор на воду

Обряд требует подготовки с самого раннего утра, ведь в это время следует набрать родниковой воды и принести ее в дом. А когда солнце зайдет, перелейте воду в чистый и прозрачный сосуд. Поставьте его на подоконник и скажите заветные слова:

«Добрая вода, ты чиста и холодна. Ценю тебя больше серебра и злата, с тобой я сильна и богата. Как вода моет землю, очищает камни, так и с меня пусть смоет болезни да несчастья. С чистого тела нечистоты смоет, с белого тела, со всех ста суставов, от злобы встречного-поперечного, от колдуна черного, от ведьмы темной, от старика белого да от старухи, от злых очей да от напрасных речей».



Отпейте из сосуда три глотка, а остальной водой умойтесь и вымойте в ней руки. После этого ее нельзя использовать и следует вылить. Желательно не под растение. Вытирать руки после умывания нельзя, вода должна испариться.



Заговор на полотенце

Данный обряд предназначен для избавления от болезни. Выполнить можно как самостоятельно, так и попросить провести его кого-то близкого. Для ритуала потребуется новое полотенце белого цвета. С ним следует выйти в ночи на улицу и произнести:



«Как раб Божий (имя) этим полотенцем будет себя вытирать, так (название болезни) будет убывать. От (имя) хвороба уйдет, в полотенце вся перейдет. Как семь дней пройдет, так (имя) будет бодр, крепок и здоров. Крепко мое слово. Да будет так».

Страдающий от недуга должен целую седмицу вытираться этим полотенцем. На восьмой день его надо закопать в безлюдном месте или сжечь.



Обряд на обручальном кольце

Ритуал очень близок в общем понимании к привороту и отвороту. Он предназначен для тех, кто хочет вернуть мужа или отворотить его от любовницы. Строго в полночь на убывающую Луну свое обручальное кольцо опустите в воду (она должна быть не кипяченой и не из-под крана) и громко произнесите:

«Я, раба Божья (имя) свое венчальное кольцо в чистую воду опускаю, к себе любовь своего мужа привлекаю. Как освященная вода мое колечко омоет, так пусть и мой муж, раб Божий (имя мужа), меня вспомнит, затоскует и навек в мой дом вернется. Жить без меня не сможет, о другой вмиг забудет. Аминь».

Воду вылейте, а обручальное кольцо снова верните на палец. Поливать растения в доме ею нельзя.



Заговор на удачу и успех

Обряд, привлекающий удачу и успех, довольно прост и не требует особой подготовки. Ровно в полночь встаньте у открытого окна и трижды произнесите:



«Луна серебряная убывает, все неудачи мои с собой забирает, когда она в ночи растворится, так и успех мой зародится».



После этого ложитесь спать. Других действий не требуется.



Заговор от неудач и против невезения

Заговор предназначен для тех, у кого сейчас идет черная полоса в жизни. Чтобы избавиться от проблем, следует на убывающую Луну выйти на улицу именно тогда, когда ее видно на небосклоне. Выскажите всё наболевшее, поведайте об обидах и дурных событиях в жизни и произнесите заветные слова:



«Луна чиста, из злата и серебра. Куда уходит Луна — не знаем, но все напасти отдаем — пусть с собой забирает, меня от них избавляет. При новой Луне мне веселиться, счастье познавать, удачей креститься».

В завершение обряда следует отправиться домой и просто лечь спать, постаравшись отринуть все негативные мысли. В результате все проблемы решатся сами собой, а выход найдется из любой ситуации.



Заговор от пьянства

Для проведения данного обряда следует сходить на утреннюю службу и взять из церкви святую воду. Вечером, когда взойдет убывающая Луна, трижды произнесите над ней:



«Вода святая, вода целебная, помоги ты Божьему рабу (имя) с напастью справиться, с зависимостью дурной, с привычкой пагубной. Пусть тело его воду горькую не принимает, пусть любой ее отторгает с этого дня и навек. Как семь дней пройдет, так тяга у раба Божьего (имя) навсегда уйдет. Аминь».

Эту воду нужно подливать в любой напиток, который принимает алкоголик. Будет достаточно всего нескольких капель, так что небольшой флакон всегда можно иметь при себе.



Заговор от болезней

Заговор проводится на чистую или освященную воду. Конечно, лучшим решением будет набрать ее в роднике или колодце. Слова заклинания:



«Как вода чистая, целебная рабу Божьему (имя) внутрь попадет, так и болезнь его навек уйдет, хворь пропадет и навсегда исчезнет».



Сосуд с водой надо оставить на подоконнике, под светом убывающей Луны, на всю ночь. Каждое утро выпивайте небольшое количество этой воды.



Обряд на омоложение

Ритуал омоложения вряд ли получится провести зимой или в непогоду. Для него требуется отправиться в парк или лесополосу. Там расстелите на земле плед или большое полотенце. Ложитесь на него и постарайтесь расслабиться. Прижавшись животом к земле, произнесите:



«Как земля-матушка испокон веков сильна, молода и здорова, так и я, раба Божья (имя) здорова и сильна буду. Как земля всех питает, всему живому силы дает, так и я силы наберусь, от всего дурного очищусь. Сильны слова мои, как сильна и земля, как прошу, так и будет. Аминь».

Оставайтесь в занятом положении еще на несколько минут, представляя, как тело наполняется энергией молодости и здоровья. На этом можно завершить ритуал и отправиться домой отдыхать.



Чистка и заряжение энергией организма

Для проведения обряда надо обязательно подготовить зеркало достаточного размера, чтобы видеть в нем отражение лица. В полночь сядьте у открытого окна так, чтобы на вас падал свет луны. Возьмите в руки зеркало и, глядя на свое отражение, проговорите:

«Волосы шелковые, тело здоровое, молодое, кожа бархатистая, награди меня своим присутствием. Как чиста моя душа, так чиста моя внешность. От насмешек я устала, красоты у меня так мало. В зеркало гляжусь, себя я больше не стыжусь. Проблем — как и не было. Аминь».

По тексту заговора понятно, что он призван привлечь красоту и здоровье. Обычно этого достаточно каждой девушке.



Заговор от лишнего веса

Чтобы сбросить лишний вес, есть отдельный заговор. Для этого следует разместиться у окна, когда Луна уже появится на небосклоне, и сказать такие слова:



«В океане-море спит голод на затворе. Его наружу не пускают три щуки, три карася и три кита. Голод мой, уймись, в свете утреннем растворись. Луна в океан заходит, чувство голода уходит. Глаза спят, на еду не глядят. Сказано в ночи: "Голод, молчи!"»

Этот заговор читают ежедневно на протяжении всего периода убывающей Луны. Также было бы неплохо держать окно открытым во время проведения обряда.



Отворотный обряд с иголками

Освобождение от нежелательной связи всегда было привлекательной темой, и чаще всего подобные ритуалы применялись в отношении возлюбленного. Но этот обряд подходит и при необходимости освободиться самому. Для ритуала потребуется ровно девять швейных иголок. Лучше всего их купить. Также нужны две церковные свечи.

Ночью на убывающую Луну уйдите в безлюдное место и выкопайте ямку. Иглы воткните в одну из свечей, представляя, как слабеет связь между людьми, которых нужно разлучить. Закопайте свечку с иглами, встаньте сверху и скажите:



«Как иглам вместе не бывать, одним целым не стать, так и тебе, раб Божий (имя) вместе с рабой Божьей (имя) не быть. Иглы вовек не срастутся, любовники жить вместе не будут, никогда не сойдутся. Воистину так».

Вторую свечу нужно зажечь и поставить ее поверх закопанной ямки с иглами. После ритуала уходите не оборачиваясь.



Заговор от сварливой жены

Чтобы сварливая жена перестала ругаться, есть отдельный заговор. В ночи на убывающую Луну, пока супруга спит, подойдите к кровати со стороны изголовья, трижды осените ее крестом и скажите:



«Как ты сейчас тихо-мирно спишь, не злишься, не ворчишь, не грешишь. Так и днем не ругайся, не скорби, меня, мужа твоего, люби. Ночь пройдет, ярость твоя уйдет».

После этого ложитесь с нею рядом и спите. На утро сварливость должна уйти.



Заговор на начало отношений

Среди приворотных заговоров существует обряд на начало отношений. В полночь на убывающую Луну следует взять фото возлюбленного, зажечь свечу и произнести:



«Раб Божий (имя), меня ты пока не любишь, но вскоре всех ради меня забудешь. Матушка Луна мне помогает, мне твое сердце дарит. Как мне без него счастья нет, так и ему без меня не будет вовек. Никто ему мил не будет, обо мне одной пусть мечтает. Пускай твоя любовь ко мне растет, как лунный свет землю заполняет. Будет так, слово мое крепкое. Аминь».

Других действий обряд не предусматривает. Его следует повторять из ночи в ночь, пока не сработает или возлюбленный не сойдется с кем-то другим.



Приворот на свечах

Для привлечения новой любви и избавления от негатива можно провести и такой обряд. В полночь зажгите ровно семь церковных свечей и произнесите такие слова:



«Я жду любовь, я полна любви! Невысказанной, выстраданной. Сердце мое жаждет любви, душа моя открыта и чиста! Я приму любовь с радостью, буду заботиться о ней, буду наполняться новым чувством. Да будет так!»

Прежде чем ложиться спать, после заговора нужно дождаться, пока свечи не прогорят. Так что ритуал следует проводить в месте, где ничего не может внезапно воспламениться.



Заговор на любовь мужчины

Влюбить в себя мужчину путем классического обряда с заговором несложно. Вечером возьмите фото возлюбленного и красную свечу. Зажгите ее и произнесите:



«Как любит ночь Луну, так и ты, раб Божий (имя избранника), одну лишь меня, (свое имя), Луну свою, люби, лишь со мною счастлив будь, сердце свое мне отдай. Словом заклинаю, воском запечатываю».

Свечным воском накапайте на фото, чтобы изображение человека было полностью запечатано. Эту фотографию спрячьте в надежном месте.



Заговор на успешную торговлю

Чтобы выгодно что-то продать, можно провести отдельный обряд. Для этого ровно в полночь откройте окно, чтобы была видна Луна. Возьмите из кошелька всю мелочь, сожмите ее в кулак и скажите:



«Мелочь да медяк к бедняку уходите, нищету мою с собой заберите. Бедняк будет страдать, без денег погибать. Мелочь отдаю, роскошь в свой дом несу. Отныне нищенства я не знаю, в богатстве жизнь проживаю. Слово мое крепко, да будет, как я хочу».

Наутро пойдите к храму и раздайте все до единой заговоренные монеты нищим. Считается, что тогда продажа машины, квартиры или другого имущества будет успешной.



Заговор от нищеты и долгов

Для ритуала, призванного расстаться с нищетой и долгами, нужно только зеркало. Сразу после захода солнца станьте спиной к окну и поднимите зеркало так, чтобы видеть Луну, и произнесите:



«Матушка-Луна, прошу тебя, забери от меня безденежье, принеси богатство и удачу».

Заветные слова следует повторить трижды, а потом отправляться спать.

Заговор от врагов

Для защиты от врагов также есть свой заговор. Для проведения своеобразного обряда следует прикупить три церковные свечи. В полночь зажгите их перед иконой, прочтите «Отче наш», а затем такую молитву:



«Господь мой, Сыне Божий Иисус Христос, даруй мне свой покров и защиту, убереги мой дом от дурного глаза и всякой нечисти. Сбереги своих детей, моих друзей, моих близких. Убереги от болезней и несчастий, подари вкусный хлеб, чистую воду да крепкий сон. Аминь!»

Строго говоря, это даже не заговор, а молитва о защите. Однако говорят, что действует не хуже других ритуалов и помогает, даже если враг неизвестен.



Любой заговор, произнесенный на убывающую Луну, призван взаимодействовать с ее энергетикой. По большей части такие энергетические взаимодействия срабатывают лишь при вере в действенность обряда. Так что очень важно все помыслы и энергию направлять так, чтобы достичь максимальной уверенности, что сработает.