Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну

Водолей — свободолюбивый знак Зодиака Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











19 августа состоится полнолуние, которое совпадает с суперлунием. Это явление также называют Голубой Луной. О влиянии астрономического события рассказала новосибирский астролог Елена Коржаневская в своей авторской колонке.



Что такое Суперлуние

Разумеется, Луна 19 августа не будет голубого цвета. Она получила такое название, потому что это второе полнолуние за один календарный месяц. Но стоит учесть, что это также считается третьим сезонным полнолунием. Такое бывает один раз в два-три года и несет ощутимое влияние на нас и нашу жизнь.



Суперлунием называют полнолуние, которое совпадает с максимальным сближением спутника с Землей. Соответственно, Луна будет выглядеть максимально большой и яркой.



Советы на полнолуние

Суперлуние и полнолуние произойдёт в знаке Водолея. Водолей — очень свободолюбивый, любящий инновации, развитие, коллективизм знак. Возможно, в этот период захочется что-то резко изменить или пойти бунтарем против системы и правил. Это полнолуние будет иметь мощный заряд и послужит катализатором для того, чтобы решить свои задачи и проблемы новым, оригинальным способом, сбросить оковы, освободиться и выйти на новый уровень развития.



Именно в это суперлуние формируется точный тау-квадрат из Солнца, ретроградного Меркурия, Луны и Урана. А это значит, что перезагрузка и постройка нового будет носить внезапный, местами сложный, взрывной и необычный характер. Новшества, разрыв и новые отношения, срыв и перенос переговоров, проявление себя в обществе и подчеркивание своего статуса, переоформление договора, срыв и перенос поездок, непредвиденные покупки и предложение открытия нового бизнеса пройдут нестандартным методом. Такие процессы будут связаны с выбором, трудностями и огромным неожиданным шагом вперёд в неизвестность, но с большими возможностями и дарами.



В это время могут усилиться панические атаки, страхи, нервозность, конфликтность. Возможно повышение возбудимости нервной системы и нестабильный сон.



Как лучше всего использовать этот период во благо:



Провести чистку помещения, расхламление шкафов.



Медитации и чтение книг успокоит душу, мысли и чувства. Наведёт на новые мысли.



Составить планы, прописать этапы реализации и желания.



Стараться не посещать больших коллективных мероприятий, а проводить время в уединении.



Избегать рискованных сделок с непонятными условиями, внимательно изучать и читать договоры.



Не вступать в конфликты, выяснение отношений и разборки. Помните, что пространство будет вас провоцировать и испытывать.



Не вступать в махинации.



Может появиться прилив творчества и идей.



Будьте спокойны и помните, что абсолютно все знаки Зодиака прочувствуют это полнолуние, которое заставит обратить внимание на новые идеи, способы заработка денег, планы и более широкие горизонты.



Новосибирский астролог Анастасия Першина ранее составила таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака. Читайте, чего стоит ждать до конца этого месяца.