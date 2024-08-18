НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

ю-з.

 743мм 69%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,91
EUR 97,84
Где танцевал сибирский Элвис
Подслушано в чатах родителей
Миллиарды в кредит
Что не забыть перед 1 сентября
Начать всё заново в Абхазии
Жизнь как в кино
Собираем подростка в школу
Новосибирск 50 лет назад
Дорогая аренда жилья
НГС в Telegram
Развлечения Эзотерика и магия мнение Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну

Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну

Это событие также называют суперлунием

2 942
7 комментариев
Водолей — свободолюбивый знак Зодиака

19 августа состоится полнолуние, которое совпадает с суперлунием. Это явление также называют Голубой Луной. О влиянии астрономического события рассказала новосибирский астролог Елена Коржаневская в своей авторской колонке.

Что такое Суперлуние

Разумеется, Луна 19 августа не будет голубого цвета. Она получила такое название, потому что это второе полнолуние за один календарный месяц. Но стоит учесть, что это также считается третьим сезонным полнолунием. Такое бывает один раз в два-три года и несет ощутимое влияние на нас и нашу жизнь.

Суперлунием называют полнолуние, которое совпадает с максимальным сближением спутника с Землей. Соответственно, Луна будет выглядеть максимально большой и яркой.

Советы на полнолуние

Суперлуние и полнолуние произойдёт в знаке Водолея. Водолей — очень свободолюбивый, любящий инновации, развитие, коллективизм знак. Возможно, в этот период захочется что-то резко изменить или пойти бунтарем против системы и правил. Это полнолуние будет иметь мощный заряд и послужит катализатором для того, чтобы решить свои задачи и проблемы новым, оригинальным способом, сбросить оковы, освободиться и выйти на новый уровень развития.

Именно в это суперлуние формируется точный тау-квадрат из Солнца, ретроградного Меркурия, Луны и Урана. А это значит, что перезагрузка и постройка нового будет носить внезапный, местами сложный, взрывной и необычный характер. Новшества, разрыв и новые отношения, срыв и перенос переговоров, проявление себя в обществе и подчеркивание своего статуса, переоформление договора, срыв и перенос поездок, непредвиденные покупки и предложение открытия нового бизнеса пройдут нестандартным методом. Такие процессы будут связаны с выбором, трудностями и огромным неожиданным шагом вперёд в неизвестность, но с большими возможностями и дарами.

В это время могут усилиться панические атаки, страхи, нервозность, конфликтность. Возможно повышение возбудимости нервной системы и нестабильный сон.

Как лучше всего использовать этот период во благо:

  • Провести чистку помещения, расхламление шкафов.

  • Медитации и чтение книг успокоит душу, мысли и чувства. Наведёт на новые мысли.

  • Составить планы, прописать этапы реализации и желания.

  • Стараться не посещать больших коллективных мероприятий, а проводить время в уединении.

  • Избегать рискованных сделок с непонятными условиями, внимательно изучать и читать договоры.

  • Не вступать в конфликты, выяснение отношений и разборки. Помните, что пространство будет вас провоцировать и испытывать.

  • Не вступать в махинации.

  • Может появиться прилив творчества и идей.

Будьте спокойны и помните, что абсолютно все знаки Зодиака прочувствуют это полнолуние, которое заставит обратить внимание на новые идеи, способы заработка денег, планы и более широкие горизонты.

Новосибирский астролог Анастасия Першина ранее составила таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака. Читайте, чего стоит ждать до конца этого месяца.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Полнолуние Суперлуние Голубая Луна Знаки зодиака Астролог
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Директор Завода (Ржака)
18 августа 2024, 10:36
Дальше заголовка не осилил. Бред полный
Гость
18 августа 2024, 10:42
Голубая луна всему виной.... То-то оспа обезьян шагает по планете....
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
«Предлагаю выписывать людям абонемент в СИЗО»: дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» — о его уголовном преследовании
Алина Перлова
​Китаист и переводчик
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну
Елена Коржаневская
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Знакомства

ТаняЯ,36

Larisa,47

Дарья,40

Julia,30

ЛИНА,34

Большой,45

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Эвакуации авто

3 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление