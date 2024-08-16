Тест для настоящих киноманов: угадайте советский фильм с Андреем Мироновым по цитате

Андрей Миронов, без сомнения, был выдающимся актером — тем, как он вел себя на сцене и перед камерой, восхищались не только зрители, но и его коллеги. Неудивительно, что его роли всегда были яркими и запоминающимися, а фразы его героев моментально уходили в народ. Сейчас мы и проверим, насколько хорошо они разошлись! Попробуйте угадать фильмы с Андреем Мироновым по ярким и смешным цитатам от его героев. Справитесь?
«Нет, я так не могу, мне сначала нужно принять ванну, выпить чашечку кофе!»
- «12 стульев»
- «Бриллиантовая рука»
- «Обыкновенное чудо»
«Приходите к амбару, не пожалеете»
- «Обыкновенное чудо»
- «Человек с бульвара Капуцинов»
- «Три плюс два»
«Когда судьба свела нас вторично, я предлагаю остальной путь проделать вместе»
- «А если это любовь?»
- «Семейное счастье»
- «Трое в лодке, не считая собаки»
«Вам торопиться некуда! За вами придут!»
- «Невероятные приключения итальянцев в России»
- «Человек с бульвара Капуцинов»
- «12 стульев»
«Девушка, мы с вами рядом не лежали?»
- «Соломенная шляпка»
- «Будьте моим мужем»
- «Старики-разбойники»
«Жениться нужно на сироте!»
- «Повторная свадьба»
- «Берегись автомобиля»
- «О бедном гусаре замолвите слово»
«Я думаю, что если философ мог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком?»
- «Человек с бульвара Капуцинов»
- «12 стульев»
- «Достояние республики»
«У нас не принято целовать манекенщиц! Я вынужден применить силу!»
- «Невероятные приключения итальянцев в России»
- «Бриллиантовая рука»
- «Следопыт»
«Я в женщин не стреляю!»
- «Небесные ласточки»
- «Блондинка за углом»
- «Достояние республики»
«Ревность… Это неразумное дитя гордости или же припадок буйного помешательства»
- «Безумный день, или Женитьба Фигаро»
- «Обыкновенное чудо»
- «Три плюс два»