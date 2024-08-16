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Развлечения тест Тест для настоящих киноманов: угадайте советский фильм с Андреем Мироновым по цитате

Тест для настоящих киноманов: угадайте советский фильм с Андреем Мироновым по цитате

Как говорится, приходите к амбару, не пожалеете

17 661
46 комментариев
Клянемся не бриться, не пить, не курить, пока не пройдем этот тест хотя бы на 8 из 10

Андрей Миронов, без сомнения, был выдающимся актером — тем, как он вел себя на сцене и перед камерой, восхищались не только зрители, но и его коллеги. Неудивительно, что его роли всегда были яркими и запоминающимися, а фразы его героев моментально уходили в народ. Сейчас мы и проверим, насколько хорошо они разошлись! Попробуйте угадать фильмы с Андреем Мироновым по ярким и смешным цитатам от его героев. Справитесь?

ТЕСТПройден 1527 раз
1 / 10
«Нет, я так не могу, мне сначала нужно принять ванну, выпить чашечку кофе!»
  • «12 стульев»
  • «Бриллиантовая рука»
  • «Обыкновенное чудо»
2 / 10
«Приходите к амбару, не пожалеете»
  • «Обыкновенное чудо»
  • «Человек с бульвара Капуцинов»
  • «Три плюс два»
3 / 10
«Когда судьба свела нас вторично, я предлагаю остальной путь проделать вместе»

  • «А если это любовь?»
  • «Семейное счастье»
  • «Трое в лодке, не считая собаки»
4 / 10
«Вам торопиться некуда! За вами придут!»
  • «Невероятные приключения итальянцев в России»
  • «Человек с бульвара Капуцинов»
  • «12 стульев»
5 / 10
«Девушка, мы с вами рядом не лежали?»
  • «Соломенная шляпка»
  • «Будьте моим мужем»
  • «Старики-разбойники»
6 / 10
«Жениться нужно на сироте!»
  • «Повторная свадьба»
  • «Берегись автомобиля»
  • «О бедном гусаре замолвите слово»
7 / 10
«Я думаю, что если философ мог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком?»
  • «Человек с бульвара Капуцинов»
  • «12 стульев»
  • «Достояние республики»
8 / 10
«У нас не принято целовать манекенщиц! Я вынужден применить силу!»
  • «Невероятные приключения итальянцев в России»
  • «Бриллиантовая рука»
  • «Следопыт»
9 / 10
«Я в женщин не стреляю!»
  • «Небесные ласточки»
  • «Блондинка за углом»
  • «Достояние республики»
10 / 10
«Ревность… Это неразумное дитя гордости или же припадок буйного помешательства»
  • «Безумный день, или Женитьба Фигаро»
  • «Обыкновенное чудо»
  • «Три плюс два»

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Андрей Миронов Советские фильмы Киноцитаты Советские комедии Тест Развлечения Кино Советское кино
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Комментарии
46
сибирььь
16 августа 2023, 17:13
Лучший актер советского кино, нынешние "актеришки" и рядом не стоят.
ka28
16 августа 2023, 16:50
10/10. Классика отечественного кинематографа.
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