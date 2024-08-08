Голая в мехах: певица Нюша после разрыва с мужем снялась с обнаженной грудью — пикантные кадры

Нюша сейчас разводится с мужем Источник: nyusha_nyusha / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Певица Нюша (Анна Шурочкина) приняла участие в смелой фотосессии. Откровенные кадры она опубликовала в личных соцсетях.



Для съемки певица выбрала смелый образ. Нюша осталась перед камерой только в большой меховой шапке, черных колготках и туфлях. Артистка выбрала макияж со стрелками и нюдовой помадой. Певица позировала в студии с белыми стенами и полами.

Сейчас артистке 33 года Источник: nyusha_nyusha / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Нюша была замужем за бизнесменом Игорем Сивовым. У пары двое детей. В мае супруги подали документы на расторжение брака. В начале июля суд дал 33-летней Нюше и 44-летнему Игорю Сивову месяц на примирение, но они оба тогда заявили суду, что не планируют сохранять семью. Им также предстоит решить вопрос о том, с кем будут жить дети — пятилетняя Серафима-Симба и четырёхлетний Саффрон.



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