Шеф, всё пропало! Мы спрятали 10 предметов из советских фильмов — сможете вспомнить, что именно?

Мы уже столько раз пересматривали советские фильмы, что, кажется, помним их наизусть. Но если пересказать сюжет сходу сможет почти каждый, то вот вспомнить все каверзные детали получится только у настоящего киномана. Чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете советскую классику, мы спрятали некоторые предметы в кадрах — сможете отгадать все, не совершив ни одной ошибки?
Что разорвал Шарик в начале «Собачьего сердца» (12+)?
- Соседскую кошку
- Подушку профессора
- Чучело совы
- Советскую газету
Что показывает Верочка Людмиле Прокофьевне в «Служебном романе» (6+)?
- Сапоги
- Туфли
- Джинсы
- Педикюр
Что находится на столе у героев «Двенадцати стульев» (12+) в этом кадре?
- Пачка банкнот
- Позолоченная пепельница
- Мешочек с бриллиантами
- Колода карт
Что держит в руках героиня фильма «Бриллиантовая рука» (18+)?
- Кусок гипса
- Пистолет
- Сложенную записку
- Откровенное фото Анны Сергеевны
На что смотрит Иван Васильевич, меняющий профессию, в одноименном фильме?
- Рюмку водки
- Маленький кухонный ножик
- Фотоаппарат
- Игрушку в виде Ивана Грозного
Что в руках держит Доцент (или Евгений Трошкин, сходу и не отличишь) из «Джентльменов удачи» (6+)?
- Бриллиантовое ожерелье
- Золотой шлем
- Мешок с деньгами
- Старинные часы
Кто повстречался Ивану из «Морозко» (0+) на этом кадре?
- Баба-яга
- Слепая старушка
- Маленький ребенок
- Старичок-Боровичок
Что держит в руках герой фильма «Любовь и голуби» (12+)?
- Веревку
- Рваные штаны
- Галстук
- Клетку для голубей
Что передают друг другу герои из фильма «Белорусский вокзал» (12+)?
- Пятирублевую купюру
- Старую фотографию
- Портсигар
- Бутерброд с колбасой
И напоследок — что скрывается под знаком вопроса на столе в сцене из «Иронии судьбы» (6+)?
- Конфеты
- Апельсины
- Бутерброды с икрой
- Там ничего нет!