Шеф, всё пропало! Мы спрятали 10 предметов из советских фильмов — сможете вспомнить, что именно?

Мы уже столько раз пересматривали советские фильмы, что, кажется, помним их наизусть. Но если пересказать сюжет сходу сможет почти каждый, то вот вспомнить все каверзные детали получится только у настоящего киномана. Чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете советскую классику, мы спрятали некоторые предметы в кадрах — сможете отгадать все, не совершив ни одной ошибки?