Рок-фестиваль, на который непросто попасть: новосибирцы по пробкам добираются на «Ветер Сибири» — онлайн

Один за одним музыканты отказываются от выступления на фестивале «Ветер Сибири» (18+), который состоится сегодня на аэродроме ОбьГЭС. Уже восемь исполнителей сообщили в своих соцсетях, что не смогут приехать на фестиваль . Заявления сделали группы Helvegen, 25/17, Павел Пламенев, Нейромонах, ДМЦ, «Работники культуры» (трибьют группы «Пневмослон»), также с афиши пропали Сергей Бобунец и группа Lascala .

Журналист редакции НГС поговорил с юристом и узнал, могут ли сибиряки вернуть деньги за билеты из-за того, что их любимый исполнитель не сможет выйти на сцену.

— Если бы это был концерт одного исполнителя, то вы бы могли вернуть деньги за билет. Но тут другая ситуация, здесь концерт нескольких артистов, и получается, что вы покупаете билет на всё мероприятие. И если кто-то из музыкантов не смог выйти на сцену, то другие-то выступления состоятся, и, соответственно, вернуть деньги за билеты вы не можете, — объяснила юрист Виктория.

