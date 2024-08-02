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Развлечения Унесенные ветром онлайн-трансляция Рок-фестиваль, на который непросто попасть: новосибирцы по пробкам добираются на «Ветер Сибири» — онлайн

Рок-фестиваль, на который непросто попасть: новосибирцы по пробкам добираются на «Ветер Сибири» — онлайн

Концерт проходит на аэродроме ОбьГЭС

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15 комментариев

В Новосибирске стартовал фестиваль «Ветер Сибири» (18+). В этом году мероприятие перенесли с аэродрома Мочище на аэродром ОбьГЭС, что не понравилось многим сибирякам. Вдобавок к этому организаторы объявили, что некоторые из запланированных артистов не будут выступать на фестивале. Корреспонденты редакции НГС отправились на мероприятие и выяснили, как проходит концерт. В режиме онлайн-трансляции рассказываем, что происходит на «Ветре Сибири».

Если вы находитесь на фестивале, присылайте фото и видео в редакцию НГС.
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Павел Пешков

Читатели НГС обобщают, о том, что в Новосибирске выросли цены на такси. По словам читательницы Ольги, поезда от станции метро «Студенческая» до фестиваля «Ветер Сибири» обошлась ей в 1300 рублей.

По данным «Яндекс.Такси», стоимость поездки из центра города до аэродрома ОбьГЭС также стоит чуть больше 1300 рублей.

Присылайте в редакцию скриншоты, во сколько вам обошлась поездка на такси на фестиваль.
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Павел Пешков

А пока на сцене выступает группа «Борода Бабая». Как отметила корреспондент НГС, тайминг выступления артистов сбился и пока не понятно, кто выйдет на сцену дальше.

Павел Пешков

А вот и первые кадры с «Ветра Сибири». По словам корреспондента, на фестивале собрались сотни человек.

Павел Пешков

По словам корреспондента НГС Елизаветы Шаталовой, проблемы с организацией начались уже на входе на фестиваль. У организаторов закончились билеты в фан-зону, из-за этого зрителей попросили подождать на входе. Как отметила корреспондент, на входе начала образовываться толпа.

Павел Пешков

Отметим, что сегодня утром жители Нижней Ельцовки проснулись от громкой музыки — звуки шли с противоположенной стороны реки, с ОбьГЭСа — там стартует фестиваль «Ветер Сибири» (18+).

— Сегодня в Нижней Ельцовке примерно в 8 утра мы проснулись от звуков барабанов, примерно час слушали строевые марши. Через час стало понятно, что это саундчек. Сначала мы подумали, что музыка играет в каком-то соседнем обществе или на краю нашего общества, — рассказали НГС читатели.

Павел Пешков

Один за одним музыканты отказываются от выступления на фестивале «Ветер Сибири» (18+), который состоится сегодня на аэродроме ОбьГЭС. Уже восемь исполнителей сообщили в своих соцсетях, что не смогут приехать на фестиваль. Заявления сделали группы Helvegen, 25/17, Павел Пламенев, Нейромонах, ДМЦ, «Работники культуры» (трибьют группы «Пневмослон»), также с афиши пропали Сергей Бобунец и группа Lascala.

Журналист редакции НГС поговорил с юристом и узнал, могут ли сибиряки вернуть деньги за билеты из-за того, что их любимый исполнитель не сможет выйти на сцену.

— Если бы это был концерт одного исполнителя, то вы бы могли вернуть деньги за билет. Но тут другая ситуация, здесь концерт нескольких артистов, и получается, что вы покупаете билет на всё мероприятие. И если кто-то из музыкантов не смог выйти на сцену, то другие-то выступления состоятся, и, соответственно, вернуть деньги за билеты вы не можете, — объяснила юрист Виктория.

Павел Пешков

В Новосибирске у зрителей музыкального рок-фестиваля «Ветер Сибири» (18+) возникли транспортные трудности. По словам читательницы НГС, автобусы, которые должны довезти сибиряков на площадку, приходят с задержкой.

Девушка уточнила, что планировала отправиться на фестиваль с вокзала Новосибирск-Главный с мужем и сестрой. «Шаттл» приехал с задержкой на 15 минут.

— Вот такой «шаттл» приехал за нами в 16:45 вместо 16:30. Мест, естественно, всем не хватило. Ехать через пробки в жару в пазике, — сообщила сибирячка.

Павел Пешков

Тем временем новосибирцы во время вечернего часа пик пытаются добраться до аэродрома ОбьГЭС. По дороге на фестиваль начинают образовываться пробки. 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах в городе в 6 баллов.

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Комментарии
16
Gordon Shumway
2 августа 2024, 18:42
Оргов в чёрный список, однозначно. Таких дилетантов ещё поискать надо. К тому же, обманули с артистами. Зрителям можно только посочувствовать. P.S. "Шаттлы" до фестиваля, это смех сквозь слёзы. Позор!
Татьяна 53
2 августа 2024, 18:32
Всем надо зрелищ
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