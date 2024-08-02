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Развлечения Выступления отменяют, но «Ветер Сибири» состоится — можно ли вернуть деньги? Комментарий юриста

Выступления отменяют, но «Ветер Сибири» состоится — можно ли вернуть деньги? Комментарий юриста

Фестиваль стартует сегодня аэродроме ОбьГЭС

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12 комментариев
От выступления уже отказались 8 исполнитетей

Один за одним музыканты отказываются от выступления на фестивале «Ветер Сибири» (18+), который состоится сегодня на аэродроме ОбьГЭС. Многие зрители оказались этим не довольны, ведь некоторые из них покупали билеты на фестивали ради определенных групп и исполнителей. Журналист редакции НГС поговорил с юристом и узнал, могут ли сибиряки вернуть деньги за билеты из-за того, что их любимый исполнитель не сможет выйти на сцену.

— Если бы это был концерт одного исполнителя, то вы бы могли вернуть деньги за билет. Но тут другая ситуация, здесь концерт нескольких артистов, и получается, что вы покупаете билет на все мероприятие и, если кто-то из музыкантов не смог выйти на сцену, то другие-то выступления состоятся и соответственно вернуть деньги за билеты вы не можете, — объяснила юрист Виктория.

Отметим, что уже восемь исполнителей сообщили в своих соцсетях, что не смогут приехать на фестиваль. Заявления сделали группы Helvegen, 25/17, Павел Пламенев, Нейромонах, ДМЦ, «Работники культуры» (трибьют группы «Пневмослон»), также из афиши пропал Сергей Бобунец и группа Lascala.

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Комментарии
12
Коляныч 2.0
2 августа 2024, 14:01
А все видели вчерашнее фото Илли Пономарьова? - По моему фотка отлично подходит для обложки 3 альбома группы "Менструация".
Гость
2 августа 2024, 14:08
спохватились, в последний момент деньги возвращать. ответ юриста был вполне себе предсказуем
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