Выступления отменяют, но «Ветер Сибири» состоится — можно ли вернуть деньги? Комментарий юриста

От выступления уже отказались 8 исполнитетей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Один за одним музыканты отказываются от выступления на фестивале «Ветер Сибири» (18+), который состоится сегодня на аэродроме ОбьГЭС. Многие зрители оказались этим не довольны, ведь некоторые из них покупали билеты на фестивали ради определенных групп и исполнителей. Журналист редакции НГС поговорил с юристом и узнал, могут ли сибиряки вернуть деньги за билеты из-за того, что их любимый исполнитель не сможет выйти на сцену.



— Если бы это был концерт одного исполнителя, то вы бы могли вернуть деньги за билет. Но тут другая ситуация, здесь концерт нескольких артистов, и получается, что вы покупаете билет на все мероприятие и, если кто-то из музыкантов не смог выйти на сцену, то другие-то выступления состоятся и соответственно вернуть деньги за билеты вы не можете, — объяснила юрист Виктория.

