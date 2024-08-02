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Развлечения Сибирская модель поделилась кадрами со свадьбы подруги: на торжество она пришла в откровенном наряде

Сибирская модель поделилась кадрами со свадьбы подруги: на торжество она пришла в откровенном наряде

На свадьбе девушка поймала букет невесты

912
10 комментариев
Красотка занимается модельным бизнесом

Сибирская модель, участница шоу «Невеста. Экстра Любовь» (16+) Диана Десницкая поделилась фотографиями со свадьбы подруги. Кадры она опубликовала в личных соцсетях.

Как сообщила модель, торжество проходит под Санкт-Петербургом в Константиновском дворце. Судя по фото, сибирячка выбрала для мероприятия черное платье в пол с откровенным декольте.

Диана Десницкая родом из Новокузнецка

В сетях Десницкая отметила, что на свадьбе присутствовали самые родные и близкие молодоженов. В завершение вечера красотка поймала букет невесты, этот момент попал на видео.

Диана Десницкая родом из Новокузнецка. В этом году сибирячка стала участницей шоу «Невеста. Экстра Любовь», аналог «Холостяка» (оба проекта 16+), где боролась с другими девушками за сердце известного экстрасенса Константина Гецати. Однако девушке не удалось очаровать мужчину и она выбыла из проекта. Сейчас красотка занимается модельным бизнесом.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее еще одна сибирская модель Елена Перминова опубликовала кадры с отдыха в Греции.

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Комментарии
9
веснушка
2 августа 2024, 15:58
У невесты платье оригинальное- А- ля " римская штора"!!!
Евгений1974
2 августа 2024, 15:49
Я думал в бикини пришла... А тут платье до пят), да мельчают нынче откровенные наряды.
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