Сибирская модель поделилась кадрами со свадьбы подруги: на торжество она пришла в откровенном наряде

Сибирская модель, участница шоу «Невеста. Экстра Любовь» (16+) Диана Десницкая поделилась фотографиями со свадьбы подруги. Кадры она опубликовала в личных соцсетях.
Как сообщила модель, торжество проходит под Санкт-Петербургом в Константиновском дворце. Судя по фото, сибирячка выбрала для мероприятия черное платье в пол с откровенным декольте.
В сетях Десницкая отметила, что на свадьбе присутствовали самые родные и близкие молодоженов. В завершение вечера красотка поймала букет невесты, этот момент попал на видео.
Диана Десницкая родом из Новокузнецка. В этом году сибирячка стала участницей шоу «Невеста. Экстра Любовь», аналог «Холостяка» (оба проекта 16+), где боролась с другими девушками за сердце известного экстрасенса Константина Гецати. Однако девушке не удалось очаровать мужчину и она выбыла из проекта. Сейчас красотка занимается модельным бизнесом.
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Ранее еще одна сибирская модель Елена Перминова опубликовала кадры с отдыха в Греции.
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