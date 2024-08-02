Сибирская модель поделилась кадрами со свадьбы подруги: на торжество она пришла в откровенном наряде

Красотка занимается модельным бизнесом Источник: Desnitskaya / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Сибирская модель, участница шоу «Невеста. Экстра Любовь» (16+) Диана Десницкая поделилась фотографиями со свадьбы подруги. Кадры она опубликовала в личных соцсетях.



Как сообщила модель, торжество проходит под Санкт-Петербургом в Константиновском дворце. Судя по фото, сибирячка выбрала для мероприятия черное платье в пол с откровенным декольте.

Диана Десницкая родом из Новокузнецка Источник: Desnitskaya / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











В сетях Десницкая отметила, что на свадьбе присутствовали самые родные и близкие молодоженов. В завершение вечера красотка поймала букет невесты, этот момент попал на видео.

Источник: Desnitskaya / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Диана Десницкая родом из Новокузнецка. В этом году сибирячка стала участницей шоу «Невеста. Экстра Любовь», аналог «Холостяка» (оба проекта 16+), где боролась с другими девушками за сердце известного экстрасенса Константина Гецати. Однако девушке не удалось очаровать мужчину и она выбыла из проекта. Сейчас красотка занимается модельным бизнесом.



* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.



Ранее еще одна сибирская модель Елена Перминова опубликовала кадры с отдыха в Греции.

