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Развлечения Сильные мужчины тоже плачут: десантники возложили цветы к монументу Славы — трогательные фото

Сильные мужчины тоже плачут: десантники возложили цветы к монументу Славы — трогательные фото

2 августа отмечают День ВДВ

3 348
83 комментария
Возложение прошло на монументе Славы

2 августа по всей стране отмечают День ВДВ. Так, в Новосибирске бывшие десантники возложили цветы к памятникам погибшим участникам афганской и чеченской военных кампаний на монументе Славы. Фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на мероприятии и запечатлел самые трогательные моменты дани памяти.

На торжество пришли десятки человек
Мужчины не скрывали эмоций
Многие пришли целыми семьями
У многих был с собой флаг ВДВ
На торжество пришли люди разных возрастов
Мероприятие было наполнено грустными моментами
Бывшие десантники пришли на мероприятие в форме
Участники делали памятные фото
Десантники принесли с собой цветы

Ранее мы рассказывали о том, когда появился День ВДВ и какие есть традиции у голубых беретов.

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Комментарии
83
Гость
2 августа 2024, 15:10
Всё равно напоминает какое то грустное шоу, ну чем эти войска лучше других родов войск? Кроме них никто так не выпячивается, особенно в десантных беретах, тельняшках, трусах и пляжных тапках.
Гость
2 августа 2024, 14:52
Да здравствует Россия
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