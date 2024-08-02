Развлечения Сильные мужчины тоже плачут: десантники возложили цветы к монументу Славы — трогательные фото
Сильные мужчины тоже плачут: десантники возложили цветы к монументу Славы — трогательные фото
2 августа отмечают День ВДВ
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2 августа по всей стране отмечают День ВДВ. Так, в Новосибирске бывшие десантники возложили цветы к памятникам погибшим участникам афганской и чеченской военных кампаний на монументе Славы. Фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на мероприятии и запечатлел самые трогательные моменты дани памяти.