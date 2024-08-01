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Развлечения «Для этого есть наличка»: Митя Фомин прогулялся по Ленина — певец продегустировал ягоду у уличных продавцов

«Для этого есть наличка»: Митя Фомин прогулялся по Ленина — певец продегустировал ягоду у уличных продавцов

Видео общения с торговцами он опубликовал в соцсетях

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Артист шел по улице Ленина и заметил ягоду

Певец Митя Фомин прогулялся по Новосибирску. Артист оказался в центре города и поторговал с уличными продавцами — общение с ними он записал на видео.

Как сообщил певец в своих соцсетях, кадры были сняты на улице Ленина. Митя Фомин заметил посреди тротуара продавца, который торговал ягодой.

— Не спешу проходить мимо ларечков со свежими фруктами и овощами… и для этого даже почти всегда в кармане есть наличка, — написал Митя Фомин во «ВКонтакте». — Шел по улице Ленина в Новосибирске и присмотрел чудесную клубнику! А потом и горох!

Общение певца с продавцом попало на видео

На кадрах автор видео спрашивает артиста, что он решил купить, на что тот отвечает — землянику. Митя Фомин поинтересовался у продавца, где был собран «урожай». Выяснилось, что в лесу.

— В нашем. Где Раздольное, знаете? В той стороне, — объясняет женщина на видео.

Сибирячка сообщила артисту, что ягоду необходимо мыть, после чего певец насчитал необходимую сумму за землянику и протянул деньги продавцу. Судя по всему, стоимость ягоды составила 400 рублей.

— Точно 400? Или больше дал? — спрашивает Митя Фомин.

Певец также продегустировать другую ягоду, которая оказалась у продавца — крыжовник и малину, а затем решил узнать стоимость гороха. Его цена составила 500 рублей — со «скидкой» для артиста.

— Вообще 300, но вам со скидочкой, — смеется женщина за кадром.

— 300 у вас стоил, да? 300? А, ну давайте со скидкой, — сказал артист, — Ой, со своим горохом сейчас пойдем.

Митя Фомин посетил Новосибирск в середине июля. Артист прогулялся по городу и посетил экскурсию по вокзалу. НГС узнал, сколько стоила одежда певца, в которой он ходил по городу.

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Митя Фомин Новосибирск Улица Ленина Певец
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Комментарии
1
Авдеевка ВСЁ!!!🍻
1 августа 2024, 17:05
Это Паша Есенин певец, а Митька лишь живой манекен для открывания рта.
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