«Для этого есть наличка»: Митя Фомин прогулялся по Ленина — певец продегустировал ягоду у уличных продавцов

Артист шел по улице Ленина и заметил ягоду Источник: Митя Фомин/vk.com











Певец Митя Фомин прогулялся по Новосибирску. Артист оказался в центре города и поторговал с уличными продавцами — общение с ними он записал на видео.



Как сообщил певец в своих соцсетях, кадры были сняты на улице Ленина. Митя Фомин заметил посреди тротуара продавца, который торговал ягодой.



— Не спешу проходить мимо ларечков со свежими фруктами и овощами… и для этого даже почти всегда в кармане есть наличка, — написал Митя Фомин во «ВКонтакте». — Шел по улице Ленина в Новосибирске и присмотрел чудесную клубнику! А потом и горох!

Общение певца с продавцом попало на видео Источник: Митя Фомин/vk.com

На кадрах автор видео спрашивает артиста, что он решил купить, на что тот отвечает — землянику. Митя Фомин поинтересовался у продавца, где был собран «урожай». Выяснилось, что в лесу.



— В нашем. Где Раздольное, знаете? В той стороне, — объясняет женщина на видео.



Сибирячка сообщила артисту, что ягоду необходимо мыть, после чего певец насчитал необходимую сумму за землянику и протянул деньги продавцу. Судя по всему, стоимость ягоды составила 400 рублей.



— Точно 400? Или больше дал? — спрашивает Митя Фомин.



Певец также продегустировать другую ягоду, которая оказалась у продавца — крыжовник и малину, а затем решил узнать стоимость гороха. Его цена составила 500 рублей — со «скидкой» для артиста.



— Вообще 300, но вам со скидочкой, — смеется женщина за кадром.



— 300 у вас стоил, да? 300? А, ну давайте со скидкой, — сказал артист, — Ой, со своим горохом сейчас пойдем.

