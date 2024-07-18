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Развлечения Шмотки випов Модный прикид c попугаями: сколько стоит одежда, в которой Митя Фомин щеголял по Новосибирску

Модный прикид c попугаями: сколько стоит одежда, в которой Митя Фомин щеголял по Новосибирску

Певец решил нарядиться в зарубежные бренды

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35 комментариев
Известный новосибирец любит ярко наряжаться

Певец Митя Фомин, прилетев в родной Новосибирск, прогулялся по городу в цветастом костюме с попугаями. Звезда предпочитает зарубежные бренды и яркие цвета, например, его костюм произведен в Нью-Йорке недавно открывшимся брендом. Смотрим, сколько стоит одежда Фомина, в которой он щеголял по Новосибирску.

Кроссовки певец подобрал удобные — бренда New Balance, чтобы можно было комфортно прогуливаться по родному городу. Кроссовки синего цвета с бирюзовыми вставками и бледно-розовым язычком, производят обувь в Великобритании. Красочные кроссовки выполнены из эластичной замши с сетчатым верхом. Стоит обувь недорого — примерно 23 тысячи рублей.

А вот костюм Фомина куда интереснее и более цветастый от роскошного бренда June 79, который производит одежду класса люкс. Компанию основали совсем недавно — в 2021 году в Нью-Йорке. Согласно описанию, бренд создает роскошную одежду в современном стиле. Блейзер Фомина очень похож на тот, который выпустил бренд, по нынешнему курсу он стоит 70 тысяч рублей, шорты — примерно 22 тысячи рублей. Весь костюм обошелся звезде чуть больше, чем в 90 тысяч рублей.

Костюм певца визуально похож на костюм от американского бренда

Вероятные часы Мити Фомина также стоят недорого, они похожи на изделие бренда Certina. Согласно описанию, компания славятся надежностью и стильным дизайном в спортивном духе. Создали бренд в Швейцарии более 130 лет назад. Модель, которая идентична изделию на руке Фомина, называется DS Podium, она отличается замысловатым усложнением, например, цветным циферблатом.

Часы — современная интерпретация классики. Стоят такие порядка 60 тысяч рублей.

Обратите внимание на циферблат, если посмотреть видео в социальных сетях певца, то можно заметить, что циферблат — цветной

Известный новосибирец прилетел в город совсем ненадолго, он успел посетить экскурсию по вокзалу Новосибирск-Главный и потанцевать с девушками в центре Новосибирска.

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Недавно НГС посмотрел во что одевается блогер из Новосибирска Давид Манукян, он часто выкладывает в социальных сетях фотографии в одежде зарубежных брендов, а на его вещах то и дело мелькают логотипы.

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Комментарии
35
Голая правда
18 июля 2024, 10:51
Ужас. Нет информации, сколько стоят его трусы и носки.
TheBestOfTheBestOfTheBest
18 июля 2024, 10:56
А с петухами костюма не было?
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