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Развлечения «Он ужалил меня несколько раз подряд»: сибирячку заставили взвешивать скорпиона ради победы в реалити-шоу на ТНТ

«Он ужалил меня несколько раз подряд»: сибирячку заставили взвешивать скорпиона ради победы в реалити-шоу на ТНТ

Девушка поразила храбростью свою команду

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3 комментария
Новокузнечанка сохранила невозмутимость в пугающей ситуации

С необычным испытанием пришлось столкнуться жительнице Новокузнецка Александре Сухоруковой во время участия в реалити-шоу на ТНТ «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+). В последнем выпуске, который вышел в эфир в воскресенье, 21 июля, девушке пришлось взять в руки скорпиона.

Народная команда, куда входит Александра Сухорукова, проиграла предыдущее большое испытание и отправилась жить в пустыню. Организаторы предложили участникам выиграть еду и напитки с помощью экстремального задания: измерить опасных пустынных тварей и дать точный ответ. Александре досталась коробка со скорпионом, которого необходимо было взвесить. Домохозяйка из Новокузнецка не растерялась и не подвела команду.

— Я, конечно, испугалась, не знала как себя вести, но сырная тарелка меня замотивировала, решила, надо брать все в свои руки — пояснила Сухорукова свою смелость.

Девушка добавила, что скорпион успел несколько раз подряд укусить ее за палец, но это ее не остановило. Она дала верный ответ, о том, что недружелюбный обитатель песков весит 10 граммов. В результате народники получили сыр.

Большое испытание вновь выиграли звезды, а их соперники продолжили выживать в пустыне.

На голосованиях продолжается противостояние коалиции из четырех участников, куда входит и новокузнечанка, и остальных членов команды. По результатам на малое испытание вновь отправилась 19-летняя Анна Галянт. Ей предстояло сразиться с участницей звездной команды Оксаной Самойловой.

Со счетом 2:0 Самойлова проиграла и покинула проект. Теперь у народной команды преимущество в три человека.

Ранее НГС рассказывал, что на шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» развернулось несколько конфликтов. Так на певицу Анну Седокову обрушился буллинг и ее выгнали с проекта.

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Выжить в Дубае Новокузнецк Реалити-шоу ТНТ
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Комментарии
3
Фродо Бэггинс
22 июля 2024, 14:41
баба есть баба и ее природу не изменить
Коляныч 2.0
22 июля 2024, 14:21
"Он помнит только её" В США рассказали почему Байден предложил Харрис кандидатом в президенты.
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