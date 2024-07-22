«Он ужалил меня несколько раз подряд»: сибирячку заставили взвешивать скорпиона ради победы в реалити-шоу на ТНТ

Новокузнечанка сохранила невозмутимость в пугающей ситуации Источник: кадр из реалити-шоу «Выжить в Дубае»











С необычным испытанием пришлось столкнуться жительнице Новокузнецка Александре Сухоруковой во время участия в реалити-шоу на ТНТ «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+). В последнем выпуске, который вышел в эфир в воскресенье, 21 июля, девушке пришлось взять в руки скорпиона.



Народная команда, куда входит Александра Сухорукова, проиграла предыдущее большое испытание и отправилась жить в пустыню. Организаторы предложили участникам выиграть еду и напитки с помощью экстремального задания: измерить опасных пустынных тварей и дать точный ответ. Александре досталась коробка со скорпионом, которого необходимо было взвесить. Домохозяйка из Новокузнецка не растерялась и не подвела команду.

— Я, конечно, испугалась, не знала как себя вести, но сырная тарелка меня замотивировала, решила, надо брать все в свои руки — пояснила Сухорукова свою смелость.

Девушка добавила, что скорпион успел несколько раз подряд укусить ее за палец, но это ее не остановило. Она дала верный ответ, о том, что недружелюбный обитатель песков весит 10 граммов. В результате народники получили сыр.

Большое испытание вновь выиграли звезды, а их соперники продолжили выживать в пустыне.

На голосованиях продолжается противостояние коалиции из четырех участников, куда входит и новокузнечанка, и остальных членов команды. По результатам на малое испытание вновь отправилась 19-летняя Анна Галянт. Ей предстояло сразиться с участницей звездной команды Оксаной Самойловой.

Со счетом 2:0 Самойлова проиграла и покинула проект. Теперь у народной команды преимущество в три человека.

Ранее НГС рассказывал, что на шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» развернулось несколько конфликтов. Так на певицу Анну Седокову обрушился буллинг и ее выгнали с проекта.