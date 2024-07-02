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Развлечения обзор «Я сидела как изгой»: на Анну Седокову обрушился буллинг на шоу «Выжить в Дубае» — певицу выгнали с проекта

«Я сидела как изгой»: на Анну Седокову обрушился буллинг на шоу «Выжить в Дубае» — певицу выгнали с проекта

Бывшая солистка «ВИА Гры» участвовала в третьем сезоне телепередачи

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14 комментариев
Певица покинула проект «Выжить в Дубае» в третьей серии

Анну Седокову затравили участники звездной команды реалити «Выжить в Дубае» — из-за случившегося скандала певица покинула проект. Соратники не стеснялись в открытую негативно относиться к Анне, ругали ее за внешность и настаивали на том, что бывшая солистка «ВИА Гры» ведет себя неестественно и играет на камеру.

Если конфликт с Джиганом и Оксаной Самойловой можно назвать легкой словесной перепалкой (супруги обвинили Седокову в лицемерии), то конфликт с Надеждой Сысоевой вышел за рамки. Последняя заявила, что Анна Седокова домогалась до ее парня. Певица имела неосторожность сказать Саше Стоуну, что ей нравятся спортсмены, а молодой человек многократный чемпион по смешанным единоборствам.

— Это абсолютное гнилофанство от женщины, — сказала Сысоева, карикатурно изображая Седокову.

На выходку Сысоевой Анна ответила смехом: «Да, я очень хочу завладеть твоим сокровищем, такое оно нереальное». Анну отправили на малое испытание с намерением, что она проиграет и покинет проект, в итоге так и получилось.

После выпуска серии в эфир Седокова написала у себя в Telegram-канале впечатления от съемок шоу.

— Тогда не снимали. Между испытаниями, когда я уже поняла, что иду на испытание. Зашла в палатку, где все переодевались. Все сидят, улыбаются, болтают. Я захожу, и все замолчали. Я села в стороне, и со мной никто не разговаривал. Я сидела как изгой. Это было ужасно, такое чувство сравнительно с буллингом, — сказала певица.

Анна поделилась, что ее несколько раз приглашали принять участие в съемках, на третий сезон она ехала с удовольствием и не думала, что на проекте ее встретят коалиции, конфликты и негатив.

В первой серии участники звездной команды поссорились с Викторией Боней — светская львица высказала мнение, которое никому не понравилось.

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Выжить в Дубае Анна Седокова Скандал
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Комментарии
14
280275581
2 июля 2024, 16:00
Алена, почему так долго?! Серия вышла в вс, на дворе вторник. Вы же оперативный новостной портал. Как мы жили 2 дня без этой информации?! Я прям изнервничалась
солдат
2 июля 2024, 16:27
Походу по ним по всем военкомат плачет ...
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