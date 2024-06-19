«Никто не хочет с тобой спать, Вика!»: Надежда Сысоева обвинила Викторию Боню в неуместных капризах в Дубае

Виктория Боня — участница звездной команды третьего сезона шоу «Выжить в Дубае» Источник: Telegram-канал Виктория Боня











На канале ТНТ стартовал 3 сезон реалити «Выжить в Дубае. Возвращение». В звездной команде шоу оказалась Виктория Боня. Скандал с участием бывшей звезды «Дома-2» произошел в первой же серии.

Дело в том, что селеба не захотела спать рядом с малознакомыми мужчинами. Конфликтная ситуация произошла из-за того, что звездная команда проиграла первое большое испытание и была вынуждена остаться ночевать в пустыне. Виктория Боня предложила разделиться по палаткам по гендерному признаку, но поддержки не встретила.

Супруги Джиган и Оксана Самойлова захотели ночевать вместе, Надежда Сысоева и Саша Стоун тоже — они встречаются. В итоге борец Торнике Квитатиани и актер Вячеслав Чепурченко уступили палатку Виктории, а сами остались ночевать на улице.

Актриса и бывшая участница Comedy Woman Надежда Сысоева не стала молчать и резко высказалась о поведении Бони в своем Telegram-канале.

Саша Стоун и Надежда Сысоева тоже участники звездной команды. Пара не захотела спать по отдельности — из-за этого разгорелся конфликт с Боней Источник: Telegram-канал Царевна Несмеяна











— Я хотела спать в палатке со своим любимым человеком, и это нормально. А не «девочками» или поддерживать еще какие-то левые лагерные идеи от профессиональных разводил! Мой мужчина сделал три палатки! Мы в нескольких комплектах одежды, утеплении и еще в мешках спальных. Конечно, греться в пустыне я хотела не об какую-то малознакомую женщину. И она это прекрасно понимала. Это были капризы Бони, и мы не хотели их терпеть, — написала Сысоева.



Надежда также уточнила, что в момент ссоры она не стала озвучивать суть проблемы в эфире, а именно — нежелание участников реалити спать рядом с Боней из-за ее репутации. Что имела в виде Сысоева — непонятно.

Виктория Боня выкладывает в своем канале скрины переписки Сысоевой и дает комментарии о произошедшем Источник: Telegram-канал Виктория Боня











Виктория Боня тоже вынесла произошедшую стычку на всеобщее обсуждение, рассказав о споре во всех соцсетях сразу. Многие пользователи встали на ее сторону и выразили поддержку в комментариях. Сама же участница заявила, что в ближайших сериях Надежда Сысоева еще покажет свою настоящую сущность.



— Реалити — это такой формат, который быстро обличает людей и показывает их настоящими. Потому что невозможно играть, можно поиграть 40 минут в кадре, в прямом эфире, но когда ты живешь, проживаешь, то начинаешь проявляться таким, какой ты есть. Это только начало той несправедливости, которая была. Я думаю, вы посмотрите серии дальше и сами все поймете, — высказалась Боня.

В первом сезоне шоу «Выжить в Дубае» участвовала жительница Новосибирска — Дарья Александрова дошла до финала, но победа досталась футболисту Павлу Мамаеву.