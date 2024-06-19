НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

4 м/c,

с-з.

 748мм 46%
Подробнее
8 Пробки
USD 87,04
EUR 93,30

СРОЧНО

По области ожидается до +36 градусов

iPhone в два клика
Семье запретили кондиционер
Экоквест по заповедникам
Тысячи долларов за Lego
Как не пропустить отпуск
Чем завлекать туристов в город
Откровения Мити Фомина
100-балльница ЕГЭ с окраины
«О`Кей» закрывает гипермаркет
НГС в Telegram
Развлечения обзор «Никто не хочет с тобой спать, Вика!»: Надежда Сысоева обвинила Викторию Боню в неуместных капризах в Дубае

«Никто не хочет с тобой спать, Вика!»: Надежда Сысоева обвинила Викторию Боню в неуместных капризах в Дубае

Обе девушки участвуют в реалити на ТНТ — из-за чего они поссорились?

2 683
17 комментариев
Виктория Боня — участница звездной команды третьего сезона шоу «Выжить в Дубае»

На канале ТНТ стартовал 3 сезон реалити «Выжить в Дубае. Возвращение». В звездной команде шоу оказалась Виктория Боня. Скандал с участием бывшей звезды «Дома-2» произошел в первой же серии.

Дело в том, что селеба не захотела спать рядом с малознакомыми мужчинами. Конфликтная ситуация произошла из-за того, что звездная команда проиграла первое большое испытание и была вынуждена остаться ночевать в пустыне. Виктория Боня предложила разделиться по палаткам по гендерному признаку, но поддержки не встретила.

Супруги Джиган и Оксана Самойлова захотели ночевать вместе, Надежда Сысоева и Саша Стоун тоже — они встречаются. В итоге борец Торнике Квитатиани и актер Вячеслав Чепурченко уступили палатку Виктории, а сами остались ночевать на улице.

Актриса и бывшая участница Comedy Woman Надежда Сысоева не стала молчать и резко высказалась о поведении Бони в своем Telegram-канале.

Саша Стоун и Надежда Сысоева тоже участники звездной команды. Пара не захотела спать по отдельности — из-за этого разгорелся конфликт с Боней

— Я хотела спать в палатке со своим любимым человеком, и это нормально. А не «девочками» или поддерживать еще какие-то левые лагерные идеи от профессиональных разводил! Мой мужчина сделал три палатки! Мы в нескольких комплектах одежды, утеплении и еще в мешках спальных. Конечно, греться в пустыне я хотела не об какую-то малознакомую женщину. И она это прекрасно понимала. Это были капризы Бони, и мы не хотели их терпеть, — написала Сысоева.

Надежда также уточнила, что в момент ссоры она не стала озвучивать суть проблемы в эфире, а именно — нежелание участников реалити спать рядом с Боней из-за ее репутации. Что имела в виде Сысоева — непонятно.

Виктория Боня выкладывает в своем канале скрины переписки Сысоевой и дает комментарии о произошедшем

Виктория Боня тоже вынесла произошедшую стычку на всеобщее обсуждение, рассказав о споре во всех соцсетях сразу. Многие пользователи встали на ее сторону и выразили поддержку в комментариях. Сама же участница заявила, что в ближайших сериях Надежда Сысоева еще покажет свою настоящую сущность.

— Реалити — это такой формат, который быстро обличает людей и показывает их настоящими. Потому что невозможно играть, можно поиграть 40 минут в кадре, в прямом эфире, но когда ты живешь, проживаешь, то начинаешь проявляться таким, какой ты есть. Это только начало той несправедливости, которая была. Я думаю, вы посмотрите серии дальше и сами все поймете, — высказалась Боня.

В первом сезоне шоу «Выжить в Дубае» участвовала жительница Новосибирска — Дарья Александрова дошла до финала, но победа досталась футболисту Павлу Мамаеву.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Выжить в Дубае Виктория Боня Надежда Сысоева Конфликт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Работа учителя — это ад»: педагог — о причинах своего решения навсегда уйти из профессии
Ирина Васильева
тюменская учительница
Мнение
«Цены на рынке зависят от того, как вы выглядите». Турист рассказал, чем Абхазия встречает гостей в этом сезоне
Алексей Петров
Внештатный корреспондент
Мнение
Почему лучше успеть оформить загранпаспорт до 1 июля и как это сделать — советует юрист
Дмитрий Дерен
адвокат
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: как подготовиться к этому дню и зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Рекомендуем
Знакомства

Алина ,  27

Тоня,  55

Василий,  28

Ольга,  46

Dima,  46

Оленька Фролова,  27

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление