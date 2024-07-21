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Развлечения Алтай против Турции: в двух картинках объясняем, где дешевле отдыхать этим летом

Алтай против Турции: в двух картинках объясняем, где дешевле отдыхать этим летом

Спойлер: за последний год ценники выросли почти в полтора раза

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16 комментариев
Отпуск на Алтае, как правило, стартует в столице республике — Горно-Алтайске

Алтай привлекает к себе все больше туристов — и спрос на отдых в горах продолжает расти. А вместе с ним растут и цены. Любители путешествий давно говорят, что провести отпуск за границей выходит дешевле. Редакция NGS22.RU решила это проверить, и посчитать, сколько стоит поездка на Алтай в самый разгар сезона. Показываем все расчеты в двух картинках.

Считаем минимальную стоимость путешествия на Алтай. Билеты Москва — Горно-Алтайск обойдутся примерно в 20 тысяч рублей в одну сторону. Общественный транспорт до туристических мест на природе — 700 рублей. Если немного округлить, получается, что только на транспортные расходы потребуется минимум 42 тысячи рублей.

Самый недорогой отель в июле обойдется в 15 400 рублей за семь ночей на одного. Средний чек в обычной столовой около 300 рублей: неделя трехразового питания в таких заведениях будет стоить 6300.

Цены на экскурсии варьируются в зависимости от маршрута и вида активности. Средняя стоимость около 600 рублей. Если каждый день брать по одной экскурсии по средней стоимости, то за семь дней на Алтае можно потратить около 4 200 рублей на развлечения.

Если не тратить лишних средств, жить в недорогом отеле, питаться только в столовых и не покупать сувениров, можно уложиться в 67 900 рублей с учетом перелета. Для сравнения, семь ночей в пятизвездочном отеле в Турции стоит 127 тысяч рублей. Это включая перелет из Москвы, проживание, питание и страховку. А при размещении в отеле поскромнее весь отпуск может обойтись в 63 тысячи рублей. Правда, питание здесь уже не включено.

При этом верхний предел стоимости отпусков ничем не ограничен: стоимость номера на алтайском курорте может превышать 200 тысяч рублей. Подробнее о разбросе цен можно почитать в материале NGS22.RU по ссылке. Еще вы можете почитать наш обзор на самые популярные достопримечательности. Но и для тех, кто уже везде бывал, но всё еще хочет провести отпуск в Горном у нас есть путеводитель по нетривиальным местам. В нем вы найдете локации, куда редко ступает нога туриста, и точки, которые коренные алтайцы называют местами силы.

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Комментарии
16
204650333
21 июля 2024, 15:02
Невозможно сравнивать отдых на побережье в Турции с Алтаем потому, что это земля и небо и не в пользу Алтая. В Турции есть на что посмотреть, на Алтае нет. В Турции отличная национальная кухня, на Алтае даже мясо на шашлык купить негде. Ласковое Средиземное море с чем сравнить. Про сервис вообще говорить не стоит, его на Алтае просто нет от слова совсем. Алтай подходит для краткосрочной экскурсии с палатками не более.
Гость
21 июля 2024, 15:06
За 200 тысяч на Алтае можно получить хороший отель,но в придачу хамовитую буфетчицу из СССР (для любителей).
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