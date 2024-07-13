«Глаза на мокром месте»: экс-жена Прилучного раскрыла секрет, как вызвать слезы на съемках — лайфхак от актрисы

— Ребята, хотите поделюсь с вами небольшой хитростью актерской? Такое бывает, что надо, чтобы глаза актрисы были немножко на мокром месте. Что она расстроена, а не хочется плакать, — сказала актриса. — А вы, например, снимаетесь в солнечном Сочи. Лайфхак: смотрите на Солнце — оно, кстати, очень яркое и прям немножко слепит. И даже не на солнце, а просто на небо куда-нибудь. Не моргаете, и вот у вас уже немножко глаза на мокром месте.

