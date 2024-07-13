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Развлечения «Глаза на мокром месте»: экс-жена Прилучного раскрыла секрет, как вызвать слезы на съемках — лайфхак от актрисы

«Глаза на мокром месте»: экс-жена Прилучного раскрыла секрет, как вызвать слезы на съемках — лайфхак от актрисы

Она поделилась актерской хитростью в своих соцсетях

584
4 комментария
Актриса показала, как вызвать эффект «мокрых глаз», вглянув на Солнце в Сочи

Актриса Агата Муцениеце рассказала, как вызвать искусственные слезы на съемках в Сочи. Она раскрыла секрет в своем телеграм-канале — выяснилось, что расплакаться можно, взглянув на Солнце.

— Ребята, хотите поделюсь с вами небольшой хитростью актерской? Такое бывает, что надо, чтобы глаза актрисы были немножко на мокром месте. Что она расстроена, а не хочется плакать, — сказала актриса. — А вы, например, снимаетесь в солнечном Сочи. Лайфхак: смотрите на Солнце — оно, кстати, очень яркое и прям немножко слепит. И даже не на солнце, а просто на небо куда-нибудь. Не моргаете, и вот у вас уже немножко глаза на мокром месте.

Накануне актриса объявила о том, что улетела в Сочи. Там у нее проходят съемки

В начале июля стало известно, что Павел Прилучный намерен забрать детей у бывшей жены Агаты Муцениеце. Актер подал иск в суд, заседание состоится в августе.

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Агата Муцениеце Актер Сочи Солнце
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Комментарии
4
Гость
13 июля 2024, 16:52
еще чем поделится с нами Агата?срочно в номер следующую статью
Гость
13 июля 2024, 16:58
Надо создать отдельную рубрику про Агату Мученицу
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