Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога

Венера будет в знаке Льва до 5 августа Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Венера перешла в знак Льва, а 13 июля будет в оппозиции с Плутоном. На что можно обратить внимание в этот период, к чему стоит быть готовым и в каких сферах ждать успеха, читайте в авторской колонке новосибирского астролога Елены Коржаневской.



Лев — сам по себе царствующий, повелительный, творческий и амбициозный знак. Лев — это драма, артистизм и поле для игры. Поэтому после перехода в этот знак может одолевать непрекращающееся желание быть заметным, получать комплименты, наивысшую оценку своей красоте, творчеству, страстной любви и эмоций.



Отношения становятся более пылкими и страстными! Везде и во всём захочется играть главную роль, быть и чувствовать себя лучшим. Напористое проявление любви, постоянное желание обладать всеми чувствами и сразу, четкое понимание, что вас на самом деле замечают.



Появляется желание получать похвалу и чувствовать себя любимым. На работе захочется получить награду, быть замеченным, звездой коллектива.



Венера отвечает за то, как мы любим и что нам нравится. Лев — это самовыражение, амбиции и проявление. Соответственно, а этот период будет тянуть на дорогостоящие покупки и подарки, приобретение люксовых украшений, одежды. Траты могут быть импульсивными и необдуманными, для самовыражения, подчеркивания определённого статуса и своего превосходства. Захочется всем показать себя, как истинного Льва или Львицу, имеющих господство среди других.



Важно помнить, что Лев — еще и творческий знак. Когда Венера пребывает в нем, повышается чувство прекрасного, появляются идеи новых проектов и вдохновение. Возможно, в этот период смело и решительно захочется заняться актерским мастерством, начать свое дело, требующее самовыражения и презентабельности.



Но самое важное, что 13 июля Венера будет в оппозиции к Плутону. Это период трансформации любви и отношений. Возможно, появится возможность познакомиться с властными и влиятельными людьми. Отношения с ними будут завязываться быстро, но они станут воспитывать вас и вашу любовь — чувства будут гореть и кипеть, поэтому стоит готовиться к «итальянским страстям».



Этот период почувствуют абсолютно все знаки, но особенно ярко — Львы.



Ранее Новосибирский астролог Алиса Салихова составила гороскоп на июль для всех знаков Зодиака. Читайте, кому ждать романтики, а кому — успехов в карьере.