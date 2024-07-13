НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

ясная погода, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

штиль.

 744мм 98%
Подробнее
0 Пробки
USD 87,74
EUR 95,76

ТЕМА ДНЯ

Как могут изменить улицу Ленина — планы властей

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Как изменят центр города
Топовые летники Новосибирска
Снос домов для Южного транзита
Камерунец в Сибири
Дебют Хаметовой в кино
Город скорбит по Тарасенко
Афиша на июль
НГС в Telegram
Развлечения мнение Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога

Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога

Сейчас планета находится в этом знаке Зодиака

227
Написать комментарий
Венера будет в знаке Льва до 5 августа

Венера перешла в знак Льва, а 13 июля будет в оппозиции с Плутоном. На что можно обратить внимание в этот период, к чему стоит быть готовым и в каких сферах ждать успеха, читайте в авторской колонке новосибирского астролога Елены Коржаневской.

Лев — сам по себе царствующий, повелительный, творческий и амбициозный знак. Лев — это драма, артистизм и поле для игры. Поэтому после перехода в этот знак может одолевать непрекращающееся желание быть заметным, получать комплименты, наивысшую оценку своей красоте, творчеству, страстной любви и эмоций.

Отношения становятся более пылкими и страстными! Везде и во всём захочется играть главную роль, быть и чувствовать себя лучшим. Напористое проявление любви, постоянное желание обладать всеми чувствами и сразу, четкое понимание, что вас на самом деле замечают.

Появляется желание получать похвалу и чувствовать себя любимым. На работе захочется получить награду, быть замеченным, звездой коллектива.

Венера отвечает за то, как мы любим и что нам нравится. Лев — это самовыражение, амбиции и проявление. Соответственно, а этот период будет тянуть на дорогостоящие покупки и подарки, приобретение люксовых украшений, одежды. Траты могут быть импульсивными и необдуманными, для самовыражения, подчеркивания определённого статуса и своего превосходства. Захочется всем показать себя, как истинного Льва или Львицу, имеющих господство среди других.

Важно помнить, что Лев — еще и творческий знак. Когда Венера пребывает в нем, повышается чувство прекрасного, появляются идеи новых проектов и вдохновение. Возможно, в этот период смело и решительно захочется заняться актерским мастерством, начать свое дело, требующее самовыражения и презентабельности.

Но самое важное, что 13 июля Венера будет в оппозиции к Плутону. Это период трансформации любви и отношений. Возможно, появится возможность познакомиться с властными и влиятельными людьми. Отношения с ними будут завязываться быстро, но они станут воспитывать вас и вашу любовь — чувства будут гореть и кипеть, поэтому стоит готовиться к «итальянским страстям».

Этот период почувствуют абсолютно все знаки, но особенно ярко — Львы.

Ранее Новосибирский астролог Алиса Салихова составила гороскоп на июль для всех знаков Зодиака. Читайте, кому ждать романтики, а кому — успехов в карьере.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Астрология Астролог Венера Знаки зодиака
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Рекомендуем
Знакомства

Oksana,52

Александр,44

Сергей,42

Елена,58

Ксения,32

Ник,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление