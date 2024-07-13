Полина Сибагатуллина — поэтесса и светская алкогольвица: куда пропала участница Comedy Woman и есть ли муж, дети

Полина родилась и выросла в Нижневартовске Источник: sibagaru / «Инстаграм» (деятельность запрещена на территории РФ)











Полина Сибагатуллина запомнилась многим по юмористическому шоу Comedy Woman на ТНТ. Там она воплотила в жизнь неповторимый и смешной образ начитанной поэтессы, светской алкогольвицы — мадам Полины. До этого за плечами у актрисы были 15 лет в КВН. А детство и юность Полина провела в Югре. Редакция 86.RU собрала интересные факты об актрисе и узнала, чем она занимается после того, как исчезла с экранов.

Детство, юность и КВН

Полина родилась в Нижневартовске 29 декабря 1976 года. Мама — учительница русского языка и литературы, отец — нефтяник. Девочка росла артистичной и уже в 4-м классе выходила на сцену. Старшеклассницей начала выступать в КВН. Игрой увлеклась благодаря родителям — вместе с ними смотрела выступления кавээнщиков по телевизору.

После школы Полина вместе с мамой отправились из Нижневартовска в Петербург, где поступила в Торгово-экономический институт. Она мечтала стать актрисой, но прислушалась к родителям, которые советовали выучиться на товароведа. Практически сразу после переезда Полина начала играть в КВН и затем выступать в Высшей лиге за команду «Сборная Санкт-Петербурга», затем — за «Сборную СССР».

— Очень хотелось учиться в Питере. И как-то сразу занялась КВН. Если бы поступила в другой вуз, возможно, не играла бы в КВН и в моей жизни не было бы Comedy Woman, — рассказала Полина в интервью нашим коллегам Sochi1.RU.



В составе команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» Полина Сибагатуллина участвовала в трех сезонах Высшей Лиги (в 1999, 2002, 2005-м). В 2003–2004 годах играла в команде КВН «Сборная СССР». В 1998 году в составе команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» стала обладателем Кубка Москвы. В 1999 году была удостоена звания «Мисс КВН». В 2000 году в составе команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» на Юрмальском фестивале «Голосящий КиВиН 2000» завоевала Малый КиВиН. В 2003 году в составе команды КВН «Сборная СССР» получила Летний кубок КВН.



Кстати, когда Полина играла в КВН и позже решила, что продолжит карьеру в юмористическом шоу, ее родители долго переживали от того, что дочь не работает по специальности. Они считали участие в телевизионных проектах несерьезной работой, но постепенно смирились и успокоились, поняв, что дочь на своем месте.



При этом, по словам Полины, она, хоть и не профессиональная актриса, но талант у нее все-таки есть. К тому же она всегда прислушивалась к себе, доверяла интуиции и полагалась на судьбу. Всё это в итоге принесло ей популярность.



Comedy Woman и мадам Полина

В юмористическом шоу Comedy Woman Полина была с самого начала. Ее пригласила ведущая, режиссер и продюсер проекта Наталья Еприкян. Она же придумала амплуа — так, Полина стала инфантильной поэтессой, светской алкогольвицей, представительницей творческой интеллигенции, богемной, скучающей, без определенного рода занятий особой. В этом образе актриса полюбилась зрителям.

Инфантильная поэтесса Источник: sibagaru / «Инстаграм» (деятельность запрещена на территории РФ)











— Хороший юмор — это прерогатива ума. Слишком откровенная шутка не будет вкусно звучать из женских уст. К тому же столько всяких тем, на которые можно шутить без всякой пошлости! — считает Полина.



Однако после седьмого сезона актриса ушла из Comedy Woman. Поклонники поговаривали, что у Полины проблемы со спиртным. Все-таки образ находящейся вечно подшофе дамы дал о себе знать. Но, как призналась актриса, она просто устала, требовались передышка и смена обстановки.



Жизнь после шоу

Параллельно с работой в шоу на ТНТ Полина вместе Дмитрием Хрусталевым и Виктором Васильевым создали антрепризу по пьесе Брагинского «Игра втроем». Спектакль пользовался популярностью как в Питере, так и в других городах, где проходили гастроли. Также Полина играла в мюзикле «Приключения Барона Мюнхгаузена» и занималась озвучиванием.

Полина любит путешествовать Источник: sibagaru / «Инстаграм» (деятельность запрещена на территории РФ)











И читать книги Источник: sibagaru / «Инстаграм» (деятельность запрещена на территории РФ)











В последние несколько лет актриса увлеклась благотворительностью — начала сотрудничать с инклюзивным кино-театральным проектом «ВзаимоДействие». Там Полина занимается актерским мастерством с ребятишками, у которых синдром Дауна. Первый спектакль «История одной Золушки» получился успешным. Он не только понравился зрителям, но и попал в лонг-лист премии «Золотая Маска». Позже были и другие проекты. По словам Полины, ей удается не только помогать «солнечным» деткам, но и в полной мере реализовывать себя.

Брак и увлечения

Полина не афиширует личную жизнь. Известно, что она несколько лет была замужем за продюсером шоу Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем. Но позже призналась, что брак был ошибкой молодости. В тот же период Полина начала писать стихи. Их можно найти в ее соцсетях. Еще одним увлечением была и остается литература.



— Люблю книги Алексея Иванова, особенно «Сердце Пармы» да и «Золото бунта». «Тобол» тоже хороший. Чувствую в себе что-то вогульское, остяцкое и татарское, само собой. Хорошие книги говорят о нас многое — о сибиряках, уральцах, например, о пермяках, о русских и не очень — да и в целом о человеке, — поделилась мыслями Полина в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).

Полина не устает признаваться в любви Санкт-Петербургу Источник: sibagaru / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











Периодически актрису можно увидеть на ТВ Источник: sibagaru / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











Одна из последних фотографий Полины Источник: sibagaru / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)









