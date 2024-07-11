Сибирская модель похвасталась точеной фигурой в откровенном наряде — пикантные кадры

Сибирская модель и Диана Десницкая похвасталась точеной фигурой в отрытом купальнике. Кадры девушка опубликовала в личных социальных сетях.
На видео, девушка демонтирует подтянутую фигуру, из одежды не ней только черный купальник. Как отметила Десницкая, такой образ она примерила ради съемок для модельного агентства.
— Сделали новые снепы для RFvodels, — написала сибирячка.
Диана Десницкая родом из Новокузнецка. В этом году сибирячка стала участницей шоу «Невеста. Экстра Любовь», аналог «Холостяка» (оба проекта 16+), где боролась с другими девушками за сердце известного экстрасенса Константина Гецати. Однако девушке не удалось очаровать мужчину и она выбыла из проекта. Сейчас красотка занимается модельным бизнесом.
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Ранее сибирская «Мисс Россия» показала, в каких магазинах она одевается. В списке только люксовые бренды.