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Развлечения Сибирская модель похвасталась точеной фигурой в откровенном наряде — пикантные кадры

Сибирская модель похвасталась точеной фигурой в откровенном наряде — пикантные кадры

Диана Десницкая родом из Новокузнецка

229
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Красотка занимается модельным бизнесом

Сибирская модель и Диана Десницкая похвасталась точеной фигурой в отрытом купальнике. Кадры девушка опубликовала в личных социальных сетях.

На видео, девушка демонтирует подтянутую фигуру, из одежды не ней только черный купальник. Как отметила Десницкая, такой образ она примерила ради съемок для модельного агентства.

— Сделали новые снепы для RFvodels, — написала сибирячка.

Диана Десницкая родом из Новокузнецка. В этом году сибирячка стала участницей шоу «Невеста. Экстра Любовь», аналог «Холостяка» (оба проекта 16+), где боролась с другими девушками за сердце известного экстрасенса Константина Гецати. Однако девушке не удалось очаровать мужчину и она выбыла из проекта. Сейчас красотка занимается модельным бизнесом.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее сибирская «Мисс Россия» показала, в каких магазинах она одевается. В списке только люксовые бренды.

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Комментарии
3
Директор Завода (Ржака)
11 июля 2024, 22:05
Большое спасибо за важную информацию.
Гость
11 июля 2024, 22:06
🤦‍♂️🤮
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